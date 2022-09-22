اتفاقية قضائية شاملة بين الإمارات وبولندا (التفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، وبولندا، اليوم الخميس، اتفاقية قضائية شاملة فى المجالات القضائية والقانونية، تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة فى المسائل الجنائية.





وتهدف الاتفاقية -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"- إلى تحقيق العدالة فى مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، فضلا عن تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.

ووقع الاتفاقية فى أبوظبى وزير العدل الإماراتى عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمى، ووزير دولة فى وزارة العدل البولندية ميشال ووس، حيث شدد الجانبان على الحرص على تعزيز هذا التعاون فى المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة فى المسائل الجنائية.

ونوه وزير العدل الإماراتى، بتعزيز التعاون فى المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة فى المحاكم على مستوى العالم، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين.

من ناحيته، وصف وزير الدولة البولندى العلاقات القضائية مع الإمارات بأنها متينة وقوية.. وقال: يسعدنا تكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائى فى المجالات القانونية والقضائية، التى سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.