نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات منتخب المغرب القادمة خلال شهر سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة “موعد مشاهدة مباراة المغرب وتشيلي” تحضيرا لكأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد مباريات منتخب المغرب القادمة خلال شهر سبتمبر 2022 حيث يترقب عشاق كرة القدم في المغرب وفي مختلف الدول العربية في هذا التوقيت التعرف على مواعيد مباريات منتخب المغرب المقرر له أن يخوضها رسميا في توقف سبتمبر، وهو التوقف الذي تستعد به كافة المنتخبات من خلال إقامة معسكر تدريب يتم من خلاله الاستعداد لخوض تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022، حيث بدأ منتخب المغرب في تحديد المباريات الودية المقرر له خوضها في التوقف الخاص بشهر سبتمبر الجاري، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد مباريات منتخب المغرب في توقف سبتمبر والقنوات الناقلة للمباريات.

مواعيد مباريات منتخب المغرب القادمة خلال شهر سبتمبر 2022

يستعد منتخب المغرب في هذا التوقيت لخوض أول معسكر إعدادي في فترة التوقف، وهو المعسكر الأول تحت قيادة مدربه الجديد وليد الركراكي، وهو المدرب الجديد الذي جاء بدلا من المدرب السابق البوسني وحيد خاليلوزيتش، فقد تم التنويه أن منتخب المغرب يخوض معسكرا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2022، وكذلك في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أن يقام المعسكر خلال الفترة من 17 إلى 27 من شهر سبتمبر الحالي، ومن المقرر أن يخوض المنتخب المغربي مباراتين وديتين، الأولى ضد تشيلي والثانية ضد منتخب باراجواي، وقد جاء مواعيد هذه المباراة الودية على النحو التالي.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وتشيلي

يلتقي منتخب المغرب ودياً مع نظيره منتخب تشيلي يوم 23 سبتمبر الحالي، والتي تقام في مدينة برشلونة الإسبانية، إلى أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الرباط.

موعد مشاهدة مباراة المغرب وباراجواي

ويخوض منتخب المغرب المباراة الثانية ضد منتخب باراجواي، والتي تقام في يوم 27 من شهر سبتمبر 2022، والتي تقام في مدينة إشبيلية الإسبانية، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

مباراة موعد الملعب المغرب ضد تشيلي الجمعة 23 سبتمبر 2022

الساعة 20:00 المغرب الساعة 21:00 مصر الساعة 22:00 السعودية كورنيلا ألبرات المغرب ضد باراجواي الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 الساعة 20:00 المغرب الساعة 21:00 مصر الساعة 22:00 السعودية بينيتو فيامارين

القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب الودية

وقد أشارت بعض المصادر الإعلامية في المغرب أنه من المتوقع أن يتم نقل المباراتين الوديتين التي يخوضهما منتخب المغرب، من خلال شاشة قناة المغربية الرياضية الثالثة، وهي القناة المغربية الفضائية التي تمكنت من بث ودية المنتخب المغربي التي خاضها ضد أمريكا خلال شهر يونيو الماضي.