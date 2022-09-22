السعودية.. تعيين هلا بنت مزيد رئيسا لهيئة حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مرسوما ملكيا بإعفاء الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد، رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجرى، رئيساً لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.





وذكر الديوان الملكى السعودى -فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية واس، اليوم الخميس- أن المرسوم نص أيضا على تعيين الدكتور عواد بن صالح بن عبدالله العواد مستشاراً بالديوان الملكى بمرتبة وزير.

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