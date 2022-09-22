العالم اليوم - المركزي السويسري ينهي معدلات الفائدة السالبة بعد نحو 8 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 04:21 مساءً - رفع البنك المركزي السويسري معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، الخميس، لتتخلص سويسرا من المعدلات السالبة، والتي كانت تطبقها منذ شهر ديسمبر عام 2014.

وبلغت معدلات الفائدة في سويسرا 0.5 بالمئة بعد زيادة الفائدة، والتي جاءت متماشية مع التوقعات، في خطوة تعتبر الأكثر تشددًا للمركزي السويسري في نحو عقدين من الزمان.

وكانت معدلات الفائدة سالبة قبل الزيادة الأخيرة، بنسبة -0.25 بالمئة.

وتعتبر زيادة معدل الفائدة في سويسرا هي الثانية خلال العام، حيث قما المركزي السويسري بزيادة معدلات الفائدة في شهر يونيو الماضي بواقع 50 نقطة أساس لتصل إلى -0.25 بالمئة، بدلا من -0.75 بالمئة.

وأنهى قرار المركزي السويسري معدل الفائدة السلبي في القارة العجوز، ليترك بنك اليابان وحيدًا، إذ حافظ المركزي الياباني على معدل الفائدة دون تغيير عند -0.1 بالمئة خلال اجتماعه اليوم.

وبعد القرار، تراجع الفرنك السويسري بنسبة 1.8 بالمئة مقابل اليورو، ليصل إلى 96.79 بنس.

وتأتي الخطوة بعد أن أعلنت عدة بنوك عن رفع معدلات الفائدة لديها، حيث قام الفيدرالي الأميركي بزيادة معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، الأربعاء، كما قام بنك إنجلترا بزيادة معدلات الفائدة لدية بواقع 50 نقطة أساس.