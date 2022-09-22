نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسهل طريقة لعمل بلح الشام في المنزل بأسرار المحلات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بلح الشام من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يعشقها الجميع، وللحصول على أصابع بلح الشام الذهبية المقرمشة توجد بعض الأسرار التي تستخدمها محلات الحلويات، والتي سنتعرف عليها من خلال السطور القادمة.

مكونات بلح الشام

مقادير عجينة بلح الشام

كوب ونصف ماء

٢ ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة سكر

كوب ونصف دقيق

٣ ملاعق كبيرة سميد ناعم

٣ ملاعق كبيرة نشا الذرة

٣ بيضات بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة صغيرة فانيليا.

مقادير الشربات

2 كوب سكر.

كوب ونصف ماء.

عصير ليمونة.

ملعقة فانيليا.

طريقة عمل بلح الشام

في البداية سنقوم بتحضير الشربات حتى يكون باردًا عند الانتهاء من تحضير بلح الشام، ولتحضير الشربات عليك القيام بالخطوات التالية:

ضعي 2 كوب سكر أبيض في كوب ونصف من الماء في وعاء عميق على النار.

اتركي الماء حتى يغلي، ثم قومي بالتقليب جيدًا، وأضافه عصير الليمون وملعقة من الفانيليا.

اتركي جميع المكونات على النار لمدة خمس دقائق حتى تتماسك، ثم أرفعيها من على النار.

بعد الانتهاء من تحضير الشربات، قومي بإعداد عجينة بلح الشام بالطريقة التالية: