نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA 5 Grand Theft Auto V على جهاز الكمبيوتر والهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android من متجر Steam و Epic Games Store في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل GTA 5 Grand Theft Auto V ، لا تزال GTA 5 تتصدر المخططات من حيث كونها الأكثر مرونة وأيضًا واحدة من أكثر الألعاب متعة نتيجة لذلك ، لا تزال Grand Theft Auto V واحدة من أكثر الألعاب التي تم شراؤها وأكثرها لعبًا عبر متاجر الألعاب المختلفة مثل متجر Epic Games أو Valve’s Steam. في هذه الملاحظة ، إذا كنت بعيدًا عن ممارسة الألعاب أو كنت قد بدأت للتو ، فنحن نقدم لك دليلًا تفصيليًا حول كيفية تنزيل GTA 5 على جهاز الكمبيوتر وحول مدى توفر اللعبة على هاتف Android المحمول.

كيفية تحميل GTA 5 على هواتف الاندرويد عبر Steam

يعد Valve’s Steam أحد أكبر متاجر الألعاب لأجهزة الكمبيوتروالهواتف الاندرويد أو الايفون ، إذا كنت قد بدأت للتو في اللعب ، لتنزيل GTA 5 من Steam ، فستحتاج أولاً إلى إعداد حساب مجاني على Steam ، للإعداد باستخدام حساب Steam ، ما عليك سوى الوصول إلى موقع Steam store على جهاز الكمبيوتر الخاص بك عبر متصفح متوافق ، وتوجه إلى قائمة تسجيل الدخول العلوية اليمنى ، واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتسجيل حسابك. ضع في اعتبارك أنك ستحتاج إلى تقديم عنوان بريد إلكتروني لم يتم ربطه مسبقًا بحساب Steam. سيُطلب منك أيضًا اختيار صورة رمزية وعلامة لاعب لحساب Steam الخاص بك ، وستكون علامة اللاعب هذه هي هويتك في متجر Steam.

كيفية تحميل GTA 5 (Grand Theft Auto V) على جهاز الكمبيوتر عبر متجر Epic Games

يشبه تنزيل GTA 5 باستخدام متجر Epic Games بشكل أساسي استخدام Steam. كل ماعليك هو ان تقوم بالوصول إلى متجر Epic Games وقم بالتسجيل باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني.

أيضًا سيُطلب منك تحديد علامة اللاعب لتحديد الهوية في المتجر.

بمجرد التسجيل ، سيُطلب منك تثبيت عميل Epic Games لسطح المكتب.

قم بتثبيته من موقع Epic Games ، وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الخاصة بك ، وتوجه إلى المتجر وأضف اللعبة إلى حسابك.

بمجرد مسح الدفع ، ستتم إضافة اللعبة إلى مكتبتك.

كذلك بمجرد إضافته ، يمكنك تنزيله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد التنزيل ، يمكنك بدء التثبيت. سيُطلب منك بعد ذلك إعداد حساب Rockstar Games ، والذي يمكنك القيام به باستخدام متجر Epic Games.

الأن عزيزي القاريء نكون قد وصلنا إلي نهاية ما يمكننا تقديمة اليوم من معلومات حول كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو الجديدة ، وهذا كان من خلال موقعنا المتميز ثقفني نتمني ان نكون قد أفدناكم .