الجيش الأوكرانى: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ55 ألفا و510 جنود منذ بدء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 22 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - أعلن الجيش الأوكرانى، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 55 ألفا و510 جنود منذ بدء العملية العسكرية فى 24 فبراير الماضى.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2236 دبابة و4 آلاف و776 من المركبات المدرعة و1341 من النظم المدفعية و318 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و253 طائرة و218 مروحية و15 سفينة حربية فضلا عن 125 وحدة من المعدات الخاصة".

وفي السياق، أكدت القيادة العسكرية الأوكرانية الجنوبية، أن القوات المسلحة الأوكرانية تمكنت من إسقاط مروحية روسية من طراز "إم أي-24" خارج منطقة كوسترومكا في منطقة خيرسون.

وأضافت القيادة العسكرية الأوكرانية -حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية اليوم الخميس، "نفذت طائراتنا 21 ضربة جوية، ودمرت قوات المارينز مروحية من طراز "إم أي-24" معادية بالقرب من كوسترومكا، ورصدت وحدات الإنذار لدينا طائرتين بدون طيار من طراز "أورلان-10"، خلال قيامها بمحاولات استطلاع جوية" موضحا أن الغارات الأوكرانية أوقفت محاولات القوات الروسية عبور جسر بري بالقرب من نوفا كاخوفكا وقاموا بمغادرة خيرسون.

وأشارت القيادة إلى أن الجانب الروسي قام بنشر وحدات دفاع جوي في منطقة بريسلاف لحماية وحداته من الضربات الجوية والصاروخية، لافتا إلى أن القوات الروسية تحاول المناورة وتقوية دفاعها ومدفعيتها.

من ناحية أخرى، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك بافلو كيريلينكو -حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية- إن القصف الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين في دونيتسك، مضيفا: "خلال يوم أمس، الروس قتلوا خمسة مديين في منطقة دونيتسك، فيما أصيب 12 آخرين".. مشيرا إلى أنه حاليا من المستحيل تحديد أعداد الضحايا في ماريوبول فولنوفخا.

ووفقا للجانب الأوكراني، قتل 873 مدنيا وأصيب 2205 آخرون في منطقة دونيتسك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال فلاديمير فيسوتسكي رئيس لجنة الانتخابات المركزية في دونيتسك -في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم): "قمنا بتشكيل 25 لجنة انتخابية داخلية من ضمنها واحدة خارجية والتي ستقوم بتجهيز إجراء الاستفتاء لمواطني الجمهور الذين يعيشون خارجها و سنقوم بتشكيل مراكز للاقتراع في مناطق روسيا التي يعيش فيها مواطنون".

وكانت سلطات دونيتسك بدأت، أمس، بتجهيز مراكز للتصويت في مدن الجمهورية لإجراء استفتاء على الانضمام لروسيا.

وأعرب رئيس حكومة الجمهورية فيتالي خوتسينكو عن قناعته بأن نتيجة الاستفتاء ستكون لصالح الانضمام، مؤكدا أن الفترة الانتقالية ستكون قصيرة.

وكانت المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدمت بمناشدة إلى رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بالإسراع بالموافقة بإجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وقد وافق الرؤساء على هذا الطلب في اليوم التالي وتقرر إجراء الاستفتاء في الفترة ما بين 23 – 27 سبتمبر الجاري.