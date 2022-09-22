روسيا: إسقاط 17 مسيرة أوكرانية وتدمير صواريخ هيمارس وأولجا بخيرسون

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إيجور كوناشينكوف - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن القوات الروسية قامت بـ "بتحييد" 30 جنديا، وتدمير 6 عربات مشاة قتالية جراء قصف شنته على وحدات للواء 14 أثناء محاولة لعبور نهر أوسكول فى منطقة خاركوف.
وأضاف أن القوات الروسية والمدفعية وجهت ضربات جوية بأسلحة عالية الدقة أسفرت عن مقتل 150 فرد وتدمير 19 قطعة من المعدات العسكرية فى زابوروجيا، بالإضافة إلى القضاء على نحو 90 مسلحا وتدمير 15 قطعة من المعدات وأكثر من ألف ذخيرة لمدافع هاون فى دونيتسك.
وأكد كوناشينكوف إسقاط 17 مسيرة أوكرانية و7 صواريخ مضادة للرادارات من طراز "هارم"، و27 صاروخ "هيمارس" و10 صواريخ "أولجا" فوق منطقة خيرسون.
وأشار إلى أنه تم تدمير مركز قيادة كتيبة للواء الأول فى دونيتسك، وثلاث فصائل مدفعية من مدافع الهاوتزر الأمريكية فى منطقتى "دنيبروبيتروفسك" و"نيكولايف" وفصيلة من راجمات الصواريخ "هيمارس" فى نيكولايف، بالاضافة إلى تدمير 4 مستودعات للذخيرة والأسلحة فى منطقتى خاركوف وزابوروجيا.
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