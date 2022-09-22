لين تريسى سفيرة للولايات المتحدة فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ريابكوف -خلال مؤتمر صحفى-: "قدمنا موافقتنا، لقد طلبوا موافقتنا عليها منذ بعض الوقت"، حسبما ذكرت وكالة أنباء (إنترفاكس) الروسية.

وفيما يتعلق بإمكانية تعزيز الاتصالات مع الولايات المتحدة بعد تعيين السفير الجديد، أوضح نائب وزير الخارجية الروسى أنه يجب أن يتم تأكيد تريسى أولا من قبل مجلس الشيوخ الأمريكى.

ولفت إلى أن روسيا ستتعامل بجدية شديدة حتى مع أدنى علامة على الاستعداد للتحسين سواء كانت إشارات عامة أو أى إجراءات، قائلا "لكن، لسوء الحظ؛ فإن الاتجاه والميل الآن معاكسان فهما يهدفان لتفكيك وإلغاء العلاقات الثنائية بشكل كامل".

وأشار إلى أن تفسيرات بعض الممثلين الغربيين للخطوط الحمراء الروسية تزعزع استقرار الوضع وتسعى لتصعيده، مضيفا "هذا يظهر أن حربا مختلطة تم شنها بالفعل ضدنا ولا ينبغى الاستهانة بالمخاطر ذات الصلة على الإطلاق".