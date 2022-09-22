نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استرداد الفيزا بعد سحبها من ماكينة ATM بسهولة بدون إجراءات معقدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نظرًا لأن الفيزا أصبحت من الأمور الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها للحصول على الراتب الشهري لجميع الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة فمن الممكن أن يتعرض يتعرض الكثير من الأشخاص أثناء استخدامهم للفيزا لسحبها وعدم القدرة على الحصول عليها مرة ثانية لذلك يتسائلون عن كيفية استرداد الفيزا بعد سحبها.

استرداد الفيزا بعد سحبها

يوجد بعض الخطوات التي لابد من اتباعها لاسترداد الفيزا مرة أخرى بعد سحبها ومن هذه الخطوات الآتي:

في البداية لابد من الإسراع بالاتصال بخدمة العملاء للإبلاغ عن سحب الفيزا وذلك بإعطاء الموظف عنوان الماكنة والرقم الخاص والوقت الذي تم سحب الفيزا فيه بالضبط.

في حالة كانت الماكينة التي قامت بسحب الفيزا داخل إحدى فروع البنك، يمكنك استردادها من هذا الفرع في اليوم التالي.

أما في حالة كانت الماكينة بعيدًا عن فرع البنك سوف يقوم الموظف بوقف الماكينة ويتم القيام بعمل بدل تالف لها وذلك يحتاج وقت لا يقل عن أسبوع.

أسباب سحب الفيزا

يوجد بعض الأسباب التي تجعل الماكينة تقوم بسحب الفيزا أثناء القيام بإحدى عمليات السحب أو الإيداع. وذلك يكون في مصلحة العميل لأن هذه الحالات إذا لم يتم سحب الفيزا. من الممكن أن تتعرض للضياع أو يتم سرقة الأموال من شخص آخر محتال، ومن ضمن هذه الأسباب الآتي:

في حالة إدخال الرقم السري بشكل خاطئ ثلاث مرات متتالية. وذلك على مدار يوم واحد فقط.

أيضا تأخير إدخال الرقم السري عند القيام بالسحب أو الإيداع.

كما في حالة كانت الفيزا انتهت صلاحيتها وتحتاج إلى تجديد.

وفي حالة الإبلاغ عن سرقة هذه البطاقة. فبمجرد دخولها الماكينة يتم سحبها وعدم خروجها مرة أخرى.

أيضا عند التأخير عند سحب الفيزا عند الانتهاء من عملية سحب الأموال أو إيداعها.

علاوة على ذلك في حالة جود عطل فني في الماكينة. جعلها تقوم بسحب الفيزا وعدم إخراجها.

في نهاية مقال استرداد الفيزا بعد سحبها ذكرنا جميع الأسباب التي تؤدي إلى سحب الفيزا وعدم خروجها مرة أخرى أثناء القيام بعملية بنكية. سواء كانت سحب أو إيداع، وذكرنا أيضًا الخطوات التي لابد من اتباعها عند التعرض لهذا الموقف.