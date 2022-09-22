نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نحو الانتصار الأول.. موعد مباراة السعودية والإكوادور الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية والإكوادور ، من جديد يستأنف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم استعداداته من أجل خوض غمار المشاركة السادسة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 ، والتي تنطلق أواخر نوفمبر المقبل، حيث يبدأ الأخضر المرحلة الثانية وقبل الأخيرة من التحضيرات، وذلك خلال معسكره المقام في مدينة أليكانتي الإسبانية، حيث يستضيف مساء الجمعة 23 سبتمبر 2022، ملعب نويفا لا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية، فعاليات المواجهة القوية والهامة والتي تجمع منتخبا الإكوادور والسعودية ، واللذين تمكنا من حجز مقعدٍ لهما في المونديال القادم .

قبل كل شيء ، سنستعرض خلال السطور المقبلة، جميع التفاصيل المتاحة والأخبار والكواليس حول موعد مباراة السعودية والإكوادور والقنوات الناقلة ، إلى جانب رحلة ونتائج المنتخبين نحو المشاركة في كأس العالم المقبلة ، بالإضافة إلى نتائجهما في التحضيرات المونديالية ، وأخيرًا تاريخ مواجهات السعودية والإكوادور .

مباراة السعودية والإكوادور

ساعات قليلة تفصلنا، عن ثالث مواجهات الأخضر الودية.

والتي تأتي استعدادًا للمشاركة الجديدة في FIFA World Cup Qatar 2022™ .

حيثما مباراة الإكوادور والسعودية القوية والمرتقبة، والتي تمثل استعداد جديد للمنتخبين.

إذ يلعب الفريقان ضمن المجموعتان الأولى والثالثة في مونديال قطر 2022 .

ويبحث الجانبين عن انتصار جديد في رحلة الاستعدادات النهائية.

لاسيما الصقور الذين فشلوا حتى الآن في تحقيق أي نتيجة إيجابية.

عمومًا سنستعرض في البداية مجموعات كأس العالم 2022 :

المنتخب السعودي

مع أصحاب الضيافة “نظريًا” منتخب السعودية الأول لكرة القدم ، نستهل تغطيتنا للحدث المرتقب مساء الجمعة.

حيثما يخوض الأخضر المرحلة الثانية من استعداداته للمشاركة المونديالية السادسة.

والتي يرغب من خلالها، في تكرار إنجاز الظهور الأول، ببلوغ دور الـ16 على أقل تقدير.

مع فارق الإمكانيات والظروف المتاحة بين مونديال الولايات المتحدة 1994 ، والنسخة الجديدة من نهائيات كأس العالم 2022 .

حين ذاك، ودع الأخضر المونديال بعد الخسارة من أمام السويد بنتيجة (1-3).

من جهة أخرى ، وضمن الاستعدادات الأولية للمشاركة بكأس العالم ، خاض Saudi Arabia national football team مباراتان وديتان في يونيو الماضي.

حيثما واجه منتخبا كولومبيا وفنزويلا ، خلال معسكره الأول في أليكانتي الإسبانية.

قبل أن يخسر في اللقاءين وبنتيجة واحدة.

نتيجة لذلك ، بات الصقور في حاجة إلا فوز ولو معنوي لطمأنة الجماهير على الظهور السادس للفريق في النهائيات المونديالية.

إلى ذلك، نلحظ تركيز المنتخب السعودي على مواجهة منتخبات أمريكا الشمالية واللاتينية (6 لقاءات).

حيثما يواجه خلال المونديال القادم كلًا من الأرجنتين في الافتتاح والمكسيك بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

بينما اكتفى بمواجهتين أوروبيتين فقط، استعدادًا للقاء بولندا في الجولة الثانية.

إليكم جدول مباريات الأخضر الودية المتبقية قبل انطلاقة المونديال:

المنتخب الإكوادوري

من ناحية أخرى ، يدخل منتخب الإكوادور لكرة القدم مواجهة الجمعة، ساعيًا إلى تسجيل انتصار جديد.

وذلك في استعداداته قبل الأخيرة للمشاركة الرابعة في نهائيات كأس العالم 2022 .

وللمفارقة، فقد جاءت أفضل إنجازات Ecuador national football team في المونديال مع المشاركة الثانية.

والتي تمكن خلالها من بلوغ دور الـ16 أيضًا في نسخة 2006.

قبل أن يسقط أمام إنجلترا بهدف الأسطورة السابقة ديفيد بيكهام.

هذا، ويلعب المنتخب الإكوادوري ضمن المجموعة الأولى في النهائيات المونديالية.

والتي تضم بالطبع مستضيف البطولة المنتخب القطري، بجانب كلًا من السنغال وهولندا.

وعن استعدادات “أماريليوس” أو الصفر لأقوى البطولات على وجه الأرض ، فمنذ يونيو الماضي خاض الفريق 3 مباريات ودية ودية.

حيثما تمكن من الفوز على نيجيريا والرأس الأخضر بنتيجة واحدة (1-0).

وألغيت له مواجهتان مع تونس ومالي.

بينما يتبقى له لقاء وحيد بعد مواجهة السعودية، أمام اليابان يوم الثلاثاء القادم.

تاريخ مواجهات السعودية والإكوادور

على صعيد المواجهات التاريخية المباشرة بين Saudi Arabia vs Ecuador ، فوفق ما رصدناه في “ثقفني”، يعد لقاء الجمعة هو الأول بين المنتخبين رسميًا.

إلا أن لقاءات المنتخب السعودي مع منتخبات أمريكا اللاتينية، شهدت وفق مصادر 16 مواجهة.

تمكن الأخضر خلالها من تحقيق فوز وحيد، وذلك على المنتخب الأورجوياني بنتيجة (3-2).

وذلك خلال المباراة التي أقيمت استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2002 .

والتي احتضنها ملعب ستاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام السعودية.

شهدت المواجهة، تسجيل اللاعب عبيد الدوسري نجم الأهلي والوحدة السعوديين السابق هدفين.

إضافة إلى ما سبق، تقابل الصقور مع كلًا من البرازيل والأرجنتين ، بجانب منتخبات باراجواي وبوليفيا وتشيلي.

حيثما تعادل في 5 مباريات.

بينما خسر في المباريات العشر الأخرى.

موعد مباراة السعودية والإكوادور والقنوات الناقلة

أخيرًا ، من المقرر إقامة المواجهة الودية الثالثة للأخضر السعودي تحضيرًا للمونديال ، مساء الجمعة، عند الساعة العاشرة ( 10:00 م ) بتوقيت الإمارات، التاسعة ( 9:00 م ) بتوقيت السعودية وقطر، الثامنة ( 8:00 م ) بتوقيت مصر وإسبانيا، السادسة ( 6:00 م ) بتوقيت غرينتش، الواحدة ظهرًا ( 1:00 م ) بتوقيت العاصمة الإكوادورية كيتو.

وحول حكم مباراة السعودية والإكوداور ، فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) حتى كتابة تلك السطور عن القيادة التحكيمية للقاء.

سوف تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بتغطية أحداث اللقاء، وذلك عبر قناة SSC1 HD على الأرجح.

وبشأن معلق مباراة السعودية والإكوادور ، فقد كشفت وسائل إعلام – تابعتها “ثقفني” – عن تكليف المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي بالمهمة.

الخاتمة

في الختام ، قدمنا لكم تغطيتنا المفصلة بشأن موعد مباراة الإكوادور والسعودية والقنوات الناقلة ، إضافة إلى رحلة ونتائج المنتخبين استعدادًا لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2022 ، علاوة على تاريخ مشاركات الجانبين ونتائجهما في المونديال ، وأخيرًا تاريخ مواجهات الإكوادور والسعودية .