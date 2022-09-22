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عمر شويل - جدة موعد صرف دعم حساب المواطن الدفعة الـ 59 لشهر أكتوبر. برنامج حساب المواطن، هو من أهم برامج الدعم التي أطلقت في المملكة العربية السعودية بهدف تخفيف العبء على المواطنين. وقد صرح برنامج حساب المواطن عن تفاصيل موعد صرف الدعم للدفعة الـ 59 لشهر أكتوبر المقبل عن طريق (خدمة المستفيدين)، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. وجاء هذا في تدوينه نشرها برنامج حساب المواطن خلال حسابه رداً على استفسار أحد المتابعين. والذي تساءل حول موعد صرف دعم البرنامج للدفعة القادمة، و.

موعد صرف دعم حساب المواطن للدفعة الـ 59

أعلن برنامج حساب المواطن عبر تدوينه نشرها على حسابه الخاص في تويتر أن دعم أكتوبر للدفعة الـ59 سيتم صرفه اليوم الاثنين الموافق 10 أكتوبر المقبل. كما أشار البرنامج أنه يتم صرف الدعم للمستفيدين بصفه دوريه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي بعض الأحيان يتقدم أو يتأخر موعد الصرف بمقدار يوم، ذلك إذا صادف يوم الصرف ( العاشر من كل شهر) عطلة رسمية بالدولة.

صرح حساب المواطن بأن الطلبات التي تم تقديمها في البرنامج من قبل المواطنين قبل تاريخ 10 سبتمبر، فسيدرس البرنامج هذه الطلبات المقدمة وسيتم إبلاغ المواطنين بنتيجة الأهلية. ويمكن للمستفيدين من البرنامج الإطلاع على نتائج طلباتهم. كما يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الأهلية إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن. مع العلم أن البرنامج يقوم بتحديد النتيجة على أساس مدى توافر شروط الأهلية لدى المتقدمين.

معنى أن المستفيد مؤهل واستحقاقه

وقد أوضح برنامج حساب المواطن في وقت سابق، . أن استحقاق المواطن هو أن مجموع دخله يتعدى الحد المانع للصرف في البرنامج، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة وجود تابعين للمتقدم، يتم احتساب دخل المتقدم مع دخول التابعين. أما المواطن الذي تتوفر به شروط الأهلية هو المواطن المؤهل، ومن هذه الشروط: