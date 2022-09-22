الرياض تطلق أولى رحلاتها الفضائية بمشاركة أول رائدة سعودية فى 2023

وذكرت قناة "السعودية الإخبارية"، أن برنامج المملكة لرواد الفضاء -الذى يأتى كحزمة متكاملة تحت مظلة رؤية 2030-، يتضمن إرسال رواد ورائدات فضاء سعوديين إلى الفضاء فى مهام لخدمة البشرية، حيث ستطلق أول الرحلات فى العام 2023.
ويضم البرنامج أول طاقم رائدة ورائد فضاء سعوديين، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.
وأوضحت الهيئة السعودية للفضاء، أنه سيجرى إطلاق أول الرحلات فى العام 2023، وستضم الرحلة أول طاقم "رائدة ورائد فضاء سعوديين"، لتسجل المملكة بذلك حدثا تاريخيا مهما من خلال إرسال أول امرأة سعودية إلى الفضاء.
وتعد رحلات الفضاء المأهولة مقياسا لتفوق الدول عالميا فى العديد من المجالات مثل التقدم التكنولوجى والهندسى والبحث العلمى والابتكار.
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