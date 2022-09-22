الكرملين ينفى تغيير وضع العملية الروسية فى أوكرانيا بعد التعبئة الجزئية

جدة - نرمين السيد - وقال بيسكوف -فى تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت التعبئة الجزئية تعنى أن العملية الخاصة فى أوكرانيا يمكن أن تسمى الآن حربا-: «لا، هذه عملية عسكرية خاصة»، مشددا على أن وضع الأعمال القتالية لم يتغير.

وأضاف أن المعلومات حول الازدحام فى المطارات وعند نقاط العبور على الحدود الروسية بعد الإعلان عن التعبئة الجزئية مبالغ فيها للغاية، وهناك العديد من التزييف، وهناك الكثير من المعلومات المزيفة حول هذا الموضوع.

ودعا بيسكوف الصحفيين إلى التعامل مع هذه المعلومات بحذر شديد حتى لا يقعون ضحايا لها.

وبشأن ما يتردد عن إغلاق الحدود الروسية فى بعض المقاطعات بعد إعلان التعبئة، أوضح بيسكوف أن الفقرة الثامنة من المرسوم الرئاسى بشأن التعبئة جرى فيها تكليف كبار المسؤولين فى الكيانات المكونة لروسيا الاتحادية بضمان تجنيد المواطنين للخدمة العسكرية من أجل هذه التعبئة.