العراق.. مقتل إرهابيين من عناصر داعش فى جبال حمرين

جدة - نرمين السيد - وقال رسول -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- إنه بتوجيه من القائد العام للقوات المُسلحة، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب وبعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطنى العراقى والقوة الجوية، من قتل عُنصرين من عصابات داعش فى جبال حمرين.
وأضاف أن العمليات الخاصة نفذت إنزالا جويا ناجحا تمكنوا فيه من اقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل، كما تمعثر على أشلاء لعناصر عصابات "داعش" إثر الضربة المباشرة التى نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية.
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