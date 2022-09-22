الصومال.. إنشاء لجنة لتنظيم العمليات فى مجال مكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - قرر مجلس الوزراء الصومالى، برئاسة حمزة عبدى برى، إنشاء لجنة لتنظيم وتنسيق العمليات فى مجال مكافحة الإرهاب، تتألف من رئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع، والأمن، والأوقاف، والداخلية، والمالية، والصحة، والشباب، والاتصالات، وقادة القوات المسلحة وخبراء أمنيين وعسكريين.





وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن ذلك جاء خلال الاجتماع الأسبوعى الاعتيادى لمجلس الوزراء الصومالى، اليوم الخميس. واقترح المجلس، تعزيز الدور السياسى للأمن القومى، حيث يعقد مجلس الأمن الصومالى اجتماعات خاصة لتوجيه عمليات تحرير البلاد من الإرهاب. كما قرر تغيير برنامج "مكافحة الفكر المتطرف" إلى الوكالة الوطنية لمكافحة الفكر المتطرف.. داعيا الوزارات والجهات الأخرى بأداء واجباتهم للقضاء على مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

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