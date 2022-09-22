وزير المالية الفلسطينى يطالب بتعديل بروتوكول باريس الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - وجدد بشارة مطالبة المجتمع الدولى بضرورة التدخل الفورى والضغط على الجانب الإسرائيلى لإعادة الحقوق المالية الفلسطينية كاملة غير منقوصة ووقف الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب خلافاً للقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بشارة على هامش اجتماع لجنة الاتصال الدولى، الذى عقد فى رام الله، بالتزامن مع بدء الاجتماع الدولى المُنعقد فى نيويورك، وعرض جزئية الوضع المالى والاقتصادى لأول مرة من فلسطين عبر الفيديو كونفرنس بحضور أربعين ممثلاً من المجتمع الدولى والمانحين، وبمشاركة وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو، وممثلين عن وزارة الاقتصاد وسلطتى الطاقة والمياه، إضافة إلى مساهمة عدد من ممثلى المجتمع الدولى بالنقاش من مقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

واستعرض بشارة خلال الاجتماع أداء المالية العامة لعام 2022 فى الفترة الواقعة من يناير حتى أغسطس من العام الجارى، إلى جانب مناقشة جهود الحكومة للسيطرة على الأزمة المالية فى ظل ارتفاع السلع، وانخفاض الدعم الخارجى، واستمرار الاقتطاعات من أموال المقاصة الفلسطينية.

وتطرق إلى تأثير الصراع العسكرى بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الفلسطينى وانعكاساته على أسعار السلع الأساسية بما فيها الوقود والطاقة والسلة الغذائية الأساسية وقرار الحكومة بدعم القطاعات الحيوية الهامة، ما جنب المجتمع الفلسطينى التبعات السلبية لارتفاع الأسعار العالمى.

وعن أداء المالية العامة لعام 2022 خلال الثمانية الأشهر الأولى، قال إن التطور البارز كان فى نمو الإيرادات بحيث بلغ إجمالى الإيرادات 3.4 مليار دولار خلال الفترة من عام 2021، بزيادة قدرها 21%، وعزا بشارة ذلك إلى تعزيز إجراءات التحصيل وزيادة الامتثال الضريبى واستمرارية النهج المعتمد لدى وزارة المالية لتحسين الإيرادات وخفض النفقات.

وفيما يتعلق ببند النفقات، أوضح بشارة أن النمو فى جانب الإيرادات رافقه انخفاض نسبى فى جانب النفقات، خلال الفترة الواقعة من يناير حتى أغسطس من عام 2022 بنسبة 2% مقارنة بذات الفترة لعام 2021، وتركز الإنخفاض فى النفقات التشغيلية، وشهدت الفترة ذاتها زيادة فى فى بند النفقات التطويرية بنسبة 20%.

وأشار الوزير بشارة إلى أن العجز المالى المتوقع سينخفض إلى مستوى متدنى مع نهاية عام 2022، حيث أنه يتمحور بين 220- 280 مليون دولار تقريبا، ما يعنى أن نسبة العجز من الناتج المحلى الإجمالى ستكون اقل من 2% وهو مؤشر إيجابى وأقل بكثير من مستويات عام 2021 التى كانت 4.2%.

وأشار وزير المالية الفلسطينى إلى أن المساعدات الخارجية للموازنة والمشاريع التطويرية بلغت 192 مليون دولار فقط خلال فترة (يناير-أغسطس) لعام 2022، مقارنة بـ 99 مليون دولار من ذات الفترة لعام 2021 ومن المتوقع ان يصل الدعم الخارجى للموازنة مع نهاية عام 2022 الى 322 مليون دولار فقط أى بنفس مستوى العام 2021.

ولفت إلى أن صافى الإقراض لا يزال معضلة مستعصية لدى الحكومة، حيث أن المؤشرات المالية أظهرت ثباتاً فى قيمته بالمقارنة بين (يناير-أغسطس) العام الماضى والحالى، وسجل 250 مليون دولار .

وقال بشارة إن وزارة المالية امتنعت عن الاقتراض من البنوك العاملة فى فلسطين لتقليص الدين المحلى وإعادته إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا والازمة الروسية الاوكرانية، إلا أن الدين المحلى تجاه البنوك يبقى متدنيا، ويشكل فقط 11 من الناتج المحلى و22% من كتلة الائتمان الممنوحة من البنوك، كما ان قدرة السلطة لخدمة الدين تعتبر ضمن أفضل المعايير من حيث الالتزام فى الأقساط والفوائد.

وأشار بشارة إلى انخفاض الدين المحلى من 2.5 مليار دولار فى نهاية عام 2021 إلى 2.3 مليار دولار حتى شهر آب من العام الجارى 2022.

وشدد خلال الاجتماع على دور الحكومة فى عملية الإصلاح الإدارى والمالى للوصول إلى الاستدامة المالية وتحقيق النمو فى القطاعات الحيوية واستقرار الاقتصاد الفلسطينى.

وأشار بشارة إلى أن المحاور شملت إجراء اصلاحات على فاتورة الرواتب، صافى الإقراض، إعادة هيكلة النظام الصحى بما فيها تخفيض تكلفة التحويلات الطبية، إضافة الى خطة لتنمية الإيرادات والاعتماد على الموارد والمصادر المالية الفلسطينية لتقليص نسبة العجز وصولاً للاستدامة المالية.

ومن جهته، دعا ممثل الاتحاد الأوروبى إلى إعادة تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجانها الفرعية وفقاً لبروتوكول باريس لنقاش كافة القضايا المشتركة بين الجانب الإسرائيلى والفلسطينى، وعبر عن استعداد الاتحاد الأوروبى لاستخدام مجموعات العمل القطاعية من الدول المانحة لتحقيق الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، والتأكيد على أهمية الدعم المستدام والواضح للحكومة الفلسطينية ودعم الإصلاحات التى تقوم بها.

وعبر البنك الدولى عن جهوزيته للعمل مع السلطة الفلسطينية ومع كافة الشركاء فى مجال دعم الإصلاح الحكومى وتقديم الخطط والاستشارات الفنية لذلك، مؤكداً ضرورة أن يكون هناك دعم ثابت ودائم من قبل الدول والمؤسسات المانحة لخطوات الإصلاح ودعم موازنة السلطة الفلسطينية من أجل الإيفاء بالتزاماتها حيث قدم البنك الدولى للحكومة الفلسطينية دراسة لإصلاح فاتورة الرواتب.

وبدوره، أكد ممثل صندوق النقد الدولى خلال كلمته، أهمية الخطة التى قدمتها السلطة الفلسطينية لاحتواء عجز الأزمة المالية، مُشيرًا إلى أن التغلب على التحديات المالية يتطلب تنفيذ إصلاحات جادة ومستمرة على مدار عدة أعوام مع ضرورة أن يكون هناك تعاون وثيق بين السلطة الفلسطينية والدول المانحة.