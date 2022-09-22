الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - مصادر أمنية فلسطينية، قالت إنه جرى اعتقال القاضى الفلسطينى بسام عبد الكريم ارزيقات من محكمة "صلح" بلدة دورا بالخليل، وشقيقا له بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما والعبث بمحتوياتهما.

وأضافت المصادر، أن جرى اعتقال الأسير المحرر حمزة حسين أبو هلال، بعد أن داهمت منزله فى قرية "بيت عوا" جنوب غرب الخليل، مشيرة إلى أن قوة أخرى اعتقلت الأسير المحرر أحمد رفعت الصليبى بعد أن داهمت وفتشت منزل ذويه فى بلدة "بيت أمر" شمال الخليل.

وفى القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال مقدسية بعد مداهمة منزلها فى حى "الثورى"، واقتحمت قوات الاحتلال مخيم "عقبة جبر" فى محافظة أريحا، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيا من بلدة نعلين غرب رام الله، على حاجز زعترة العسكرى جنوب نابلس، وصادرت سيارته.

فيما جرى اعتقال آخر من "رنتيس" لدى مروره بحاجز عسكرى مفاجئ غرب "سلفيت"، فيما تم اعتقال اثنين آخرين من مخيم "الجلزون" شمال رام الله، بالإضافة إلى اعتقال شاب فلسطينى من بيت لحم.