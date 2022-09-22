زلزال شديد يضرب المكسيك
ضرب زلزال شديد بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر المكسيك، صباح اليوم الخميس، بحسب المركز الوطني للزلازل، وهو الثاني خلال الأسبوع الجاري.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن زلزالاً شديداً ضرب العاصمة مكسيكو، وتم تحديد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن معهد أمريكي أن زلزالا ضربا المكسيك، بلغت قوته 7.6 درجة، في حين قال المركز المكسيكي للزلازل إن قوته بلغت 7.4 درجة على مقياس ريختر.
وتزامن الزلزال مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا في نفس اليوم عامي 1985 و2017، وتسببا بأضرار مادية وبشرية جسيمة، حيث قتل خلالهما المئات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال شديد يضرب المكسيك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.