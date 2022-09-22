زلزال شديد يضرب المكسيك

زلزال شديد يضرب المكسيكضرب زلزال شديد بلغت قوته 6.5 درجات على مقياس ريختر المكسيك، صباح اليوم الخميس، بحسب المركز الوطني للزلازل، وهو الثاني خلال الأسبوع الجاري.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية: إن زلزالاً شديداً ضرب العاصمة مكسيكو، وتم تحديد مركز الزلزال في ولاية ميشواكان بغرب المكسيك على مسافة 81 كلم من مدينة كوالكومان، بحسب المركز الوطني للزلازل.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلن معهد أمريكي أن زلزالا ضربا المكسيك، بلغت قوته 7.6 درجة، في حين قال المركز المكسيكي للزلازل إن قوته بلغت 7.4 درجة على مقياس ريختر.

وتزامن الزلزال مع ذكرى زلزالين شديدين وقعا في نفس اليوم عامي 1985 و2017، وتسببا بأضرار مادية وبشرية جسيمة، حيث قتل خلالهما المئات.

