نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “جديد” عروض اليوم الوطني 92 مطاعم أقوى العروض على الوجبات المختلفة بجميع المناطق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الكثير من المطاعم في المملكة العربية السعودية عن عروض اليوم الوطني 92، وذلك احتفالا بهذا اليوم العظيم في تاريخ المملكة والذي يشهد أجواء احتفالية في كل المناطق بجميع أنحاء البلاد، حيث تسعى جميع المطاعم إلى جذب أكبر عدد من المواطنين إليها، لذلك تتسابق في عمل أقوى العروض على الوجبات المختلفة والمشروبات، ونقدم لكم في هذا المقال أقوى عروض اليوم الوطني مطاعم احتفالا بتلك المناسبة وذلك في السطور التالية..

عروض اليوم الوطني مطاعم

يبحث الملايين من المواطنين عن عروض اليوم الوطني مطاعم، حيث يحتفل جميع الأفراد بتلك المناسبة كل عام وذلك في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، ويخرجون إلى المطاعم والحدائق ويقومون بعمل رحلات مختلفة إلى عدة مناطق شعورا بالسعادة والاعتزاز بتلك المناسبة التي يتم انتظارها من العام للآخر.

عروض مطعم البيك لليوم الوطني 92

يقدم مطعم البيك عروض جيدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي 2022، وأبرز تلك العروض هي..

عرض على ساندويتش البيك أفخاذ الدجاج والذي يتكون من ثلاث قطع من الدجاج المقرمش مع صوص الباربكيو المميز مع إضافة شريحتين من الجبن، وكل ذلك يأتي بسعر 8.5 ريال سعودي فقط.

عروض اليوم الوطني مطاعم هرفي

تقدم مطاعم هرفي عرضها أكبر عروض اليوم الوطني تحت عنوان “لدار الكرم وأهلها” والذي يتضمن مفاجئة كبرى، حيث يتم الحصول على أي وجبة ثانية من هرفي بسعر واحد ريال فقط، ويتوفر هذا العرض بجميع فروع هرفي في المملكة.

عروض ماكدونالدز لليوم الوطني 92

يعد مطعم ماكدونالدز من أشهر المطاعم التي تهتم بعمل عروض في جميع المناسبات ومن أهم عروض ماكدونالدز لليوم الوطني ..

يتم عمل عرض على وجبة ماك تشيكن لتكون فقط بسعر 22 ريال سعودي.

يوجد عرض خاص على وجبة جراند تشيكن بسعر 32 ريال فقط.

أعلن ماكدونالدز عن عرض ساندويتش الفاخر والذي يشمل أربع قطع من الناجتس بسعر 42 ريال.

هناك عرض على وجبة تشكين مسالا بايتس لتكون بسعر 10 ريال سعودي.

عروض مطعم الطازج اليوم الوطني 92

يقدم مطعم الطازج خلال تلك الأيام عروض بمناسبة اليوم الوطني 92 مثل..

عند طلب تندوري يتم الحصول على 2 مشروب مجاناً.

عرض على وجبة دجاج رول الجديد إلى جانب المشروب بتكلفة 23 ريال فقط.

هناك عرض على وجبة ساندويتش الكباب بسعر 27 ريال.

عرض على وجبة ساندويتش الدجاج ليكون بسعر 27 ريال سعودي.

وتتعدد عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم في كل أنحاء المملكة والتي قد بدأت بالفعل وهي مستمرة حتى يوم السبت 24 سبتمبر.