رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444 عبر sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، لعل أبرز مايشغل بال العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية هو التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك من أجل الحصول على راتب الضمان الاجتماعي الذي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف هذه الرواتب لكافة المستفيدين بشكل شهري، الأمر الذي يساعد بالطبع على الحصول معاش الضمان الاجتماعي، والذي يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية الناجمة عن رفع أسعار العديد من السلع والخدمات في المملكة العربية السعودية.
الضمان الاجتماعي المطور
ويعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أبرز البرامج الاجتماعية التي أقامتها الحكومة في المملك العربية السعودية من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث يساهم هذا البرنامج في توفير حياة كريمة للأسر المستفيدة من البرنامج، كما يخفف عنهم وطأة غلاء الأسعار الناجمة عن رفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية، وهي رفع الدعم وإيصال الدعم لمستحقيه فقط من خلال البرامج الاجتماعية التي تقدمها المملكة لمواطنيها.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في وقت سابق قد أعلنت عن أن التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور سيظل مفتوحاً أمام جميع الراغبين في الاشتراك في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، وذلك ممن تنطبق عليهم شروط الأهلية والتي تؤهلهم للحصول على راتب الضمان الاجتماعي.
التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور
ومن أجل أن يتمكن الفرد أو الأسرة في التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي من أجل الاستفادة منه، فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على الانترنت من خلال زيارة hrsd.gov.sa ومن ثم اتباع الخطوات التالية.
- القيام بالتسجيل في موقع وزارة الموارد البشرية في حال أنه لم يسبق لكم التسجيل، أو من خلال تسجيل الدخول من بوابة النفاذ الوطني الموحد.
- يقوم المستخدم بكتابة كافة البيانات التي يطلبها منه الموقع مثل، الرقم المدني، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد، وكلمة المرور، وغيرها من بيانات، ومن ثم يقوم بالضغط على زر تسجيل.
- سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية قصيرة إلى رقم الجوال الذي قمت بالتسجيل به قم بأخذ رقم التأكيد في الرسالة ومن ثم اضغط على زر توثيق، وبهذا يكون قد تم التسجيل بنجاح.
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