نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تحديث” موقع وزارة التربية والتعليم السودانية أستعلام نتيجة الشهادة الثانوية السودانية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن الدكتور محمود الحوري وزير التربية والتعليم في السودان، أن موقع وزارة التربية والتعليم السودانية تم رفع كفاءته وأصبح جاهز الآن لإستقبال الطلاب، الذين أدوا أمتحانات الشهادة السودانية للإطلاع على نتيجة الثانوية السودانية 2022 الدور الأول بسهولة، وأضاف الوزير أن المشاكل التقنية التي واجهت الطلاب في الأعوام السابقة لن تكون موجودة هذا العام، بسبب التعاون الذي تم بين الوزارة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى يتم تجهيز الموقع على أفضل ما يكون.

أعلن وزير التربية والتعليم أن بداية التصحيح كانت يوم 2022/07/23 الماضي، بعد أن تم وضع الأرقام السرية على كراسات الطلاب، والآن الوزارة في الإجراءات الأخيرة من رصد وتجميع ومراجعة الدرجات حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على الدرجة الفعلية له، ولم يظلم أي طالب نتيجة أي أخطاء في الرصد ويقوم بعملية التصحيح والمراجعة أكثر من 6000 معلم متخصص.

المعروف أن عملية التصحيح تمر بعد مراحل حتى يتم التأكد من دقة النتائج، بداية من وضع الأرقام السرية على كراسات الإجابات للطلاب، ثم البدء في التصحيح للإجابات وبعد ذالك تتم عملية رصد الدرجات والتجميع، وهي تأخذ بعض الوقت للتأكد من دقة الدرجات، وبعد كل هذه المراحل يتم اعتماد النتائج من قبل الوزير المختص وترفع على الموقع الإلكتروني للوزارة.

موقع وزارة التربية والتعليم السودانية

بدأت الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية العامة السودانية يوم 2022/06/11 الماضي. يبلغ عدد الطلاب الجالسين في الشهادة السودانية نحو 536614 طالب وطالبة. بدأت عمليات التصحيح يوم 2022/07/23 عقب الانتهاء من وضع الأرقام السرية. عدد المعلمين الذين يشاركون في التصحيح 6000 معلم ومعلمة. أقيمت الامتحانات في 4353 مركز أمتحاني داخل السودان وعدد 18 مركز في الخارج. عدد طلاب المساق الأكاديمي 514346 طالب وطالبة. طلاب المساق الصناعي 6315 المساق التجاري 3195 الأهلي 3851 الزراعي 176. طلاب القراءات يبلغ عددهم 101 طالب المسار الحرفي 8100 النسوي 509 طالب.

رابط نتائج الشهادة الثانوية العامة السودانية 2022

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السودانية moe.gov.sd. النقر من الصفحة الرئيسية على أيقونة النتائج ثم تحديد الثانوية العامة 2022. تسجيل الاسم ورقم الجلوس واسم الولاية. أضغط على عرض النتيجة في النهاية ليتم عرض النتيجة بالدرجات والنسبة العامة للنجاح.

موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية

نحن من خلال موقع ثقفني سنتابع موقع الوزارة على فيس بوك وفي حين إعلان أي تفاصيل جديدة عن موعد رفع النتيجة، سنقوم فوراً بتحديث المقال ولكن حتى اللحظة لم تعلن الوزارة عن موعد نهائي لإعلان النتائج، فقط أكتفت الوزارة بالإشارة إلي أن النتائج سوف ترفع نهاية الشهر الجاري شهر سبتمبر 2022.

وزارة التربية والتعليم السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، أن الوزارة تعمل على مدار الساعة حتى تكون المدارس جاهزة قبل بدأ العام الدراسي الجديد 2023، وأن الوزارة من خلال الورش التابعة لها تقوم بتجهيز المقاعد في المدارس، وتعمل الصيانات اللازمة قبل انطلاق العام الجديد في الثاني من شهر أكتوبر القادم.