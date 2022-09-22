نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا للأجهزة في اليوم الوطني السعودي 92 وطريقة الشراء من اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أهم العروض التي يبحث عنها العديد من السعوديين والمقيمين بالمملكة السعودية هي عروض اكسترا اليوم الوطني 92، ويبحث كل من يريد الحصول على إحدى منتجات هذه الشركة بسعر جيد عن التخفيضات التي تقدمها بهذه المناسبة، ومن المعروف أنها تقدم أحسن ماركات الأجهزة ضمن عروض اليوم الوطني اكسترا في السعودية، حيث توجد غسالات وهواتف محمولة ومكيفات، وسنذكر لكم في هذا المقال العروض المتاحة على الأجهزة.

عروض اكسترا للهواتف المحمولة اليوم الوطني 92

أعلن المسؤولين عن الشركة عروض اكسترا اليوم الوطني 92 مؤخرا، حيث أنها قدمت تخفيضات هائلة على منتجاتها، وسنقدم لكم ما قدمته اكسترا في عروض اليوم الوطني بالنسبة للهواتف المحمولة:

يمكن الحصول على هاتف من نوع شاومي ريدمي نوت 20 أس الآن بقيمة 779 ريال ببدلا من سعر 949 ريال سعودي.

موجود تخفيض على هاتف سامسونج جالاكسي إيه 52، فهو يعرض الآن بسعر 1299 ريال سعودي.

آيفون 13 باللون الأزرق الجذاب سعره الآن 3499 ريال سعودي فقط بعد أن كان من قبل 3799 ريال سعودي.

عروض تليفزيون اكسترا اليوم الوطني 92

أعلنت شركة اكسترا عن تخفيضات على مختلف أجهزة التيلفزيون، وسنقدمها لكم كالتالي:

تلفزيون كلاس برو 65 بوصة فائق الوضوح، وهو يعمل بنظام أندرويد، يمكن الحصول عليه بسعر 2000 ريال سعودي.

ويوجد تليفزيون صوني 60 بوصة قيمته في الوقت الحالي 4999 ريال سعودي.

وعرض تليفزيون صوني بحجم 70 بوصة يمكن شراؤه بسعر 7199 ريال سعودي، وهو مميز وذو دقة عالية.

عروض غسالات اكسترا اليوم الوطني 92

يمكن الحصول على عدة أنواع من الغسالات بأسعار جيدة، وسنقدم لكم عروض الغسالات كالتالي:

تم تخفيض غسالة كاندي ذات التعبئة الأمامية وهي ذات سعة تسعة كيلوجرام، قيمتها الآن 1100 ريال سعودي.

ويوجد خصم على غسالة ال جي ذات تعبئة علوية، وهي ذات سعة أربعة كيلو يمكن الحصول عليها بسعر 3499 ريال سعودي.

طريقة الشراء من اكسترا

يمكن لشراء من اكسترا إلكترونيا دون الذهاب إلى المتجر، عن طريق اتباع الخطوات التالية: