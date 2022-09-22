نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين في راتب الرعاية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتزايد بحث المواطنين في كافة أنحاء جمهورية العراق عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022، حيث قد خصصت وزارة العمل الاجتماعية رابط رسمي مخصص من أجل الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث أن الوزارة قد قامت بالنظر في كافة الطلبات المقدمة من قبل جميع الأفراد المحتاجين في العراق، والذين قد قاموا بالتسجيل في برنامج الرعاية عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة وذلك من خلال المنزل بشكل الكتروني، حيث أن الوزارة قد سهلت هذا الأمر على كافة مواطنيها وذلك بدلا من الذهاب إلى مكاتبها المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وننشر لكم رابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في السطور التالية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية روابط من أجل الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022، وذلك لكي يتعرف جميع المواطنين المتقدمين على هذا الدعم على موقفهم من الحصول عليه، وقد أشارت الوزارة إلى أن عدد المستفيدين من برنامج الرعاية هذا العام قد تخطى 300 ألف أسرة عراقية، وقد تم تحديد أسماء المستفيدين بعد مقارنة البيانات والمستندات الخاصة بهم مع الضوابط والشروط التي أعلنت عنها الوزارة من أجل التقديم على ذلك الدعم، حيث قد تم فتح باب التسجيل منذ فترة عبر موقع الوزارة لكي تبدأ عمليات التقديم ثم قامت الوزارة بفرز الطلبات والتي تليها عملية الإعلان عن أسماء المشمولين في تلك الرعاية.

رابط الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022

يتم الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الثامنة 2022 من خلال المنزل وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية..

في البداية يجب التوجه إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. سوف تظهر أمامك خانة يجب كتابة رمز التحقق بها بشكل صحيح. قم باختيار الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية. عليك الآن كتابة كل البيانات المطلوبة. ثم الضغط على زر استعلام.

أكدت وزارة المالية أنها قد قامت بتحويل جزء من المخصصات المالية للدعم إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وكذلك إلى هيئة ذوي الاحتياجات الخاصة لكي يتم تسليمها لكل الأفراد المستفيدين من برنامج الدعم.