روسيا تتهم بايدن بتحريف تصريحات بوتين خلال خطابه بالأمم المتحدة

وأضافت زاخاروفا، أنه بالنسبة لخطاب الرئيس الأمريكى، أعتقد أنه كان غير لائق على الإطلاق كيف بدأ، وكيف اقتبس بصورة غير دقيقة أن بوتين يهدد العالم بأسلحة نووية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن هذه هى الطريقة التى يتم بها عرض المواقف فى وسائل الإعلام الغربية، وأكد الرئيس الأمريكى للتو ما يدور فى وسائل الإعلام الأمريكية.
وكان الرئيس الأمريكى، أصر على أن موسكو وجهت تهديدات نووية ضد أوروبا، مشيرا إلى أن روسيا أظهرت تجاهلا لمسئوليات نظام حظر الانتشار النووى، وأضاف بايدن أن بلاده مستعدة لاتخاذ "إجراءات حاسمة للحد من التسلح" بغض النظر عن الوضع العالمى.
وأيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الأربعاء، اقتراحا من وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة بشأن تعبئة جزئية على مستوى البلاد ووقع المرسوم بذلك.
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