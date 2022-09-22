العالم اليوم - رغم زيادة الفائدة .. المعدن الأصفر يلتقط أنفاسه

انتم الان تتابعون خبر رغم زيادة الفائدة .. المعدن الأصفر يلتقط أنفاسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:21 مساءً - قلصت أسعار الذهب من تراجعاتها، الخميس، وذلك بعد أن قلص الدولار من أرباحه ليتخلى أعلى مستوى خلال عقدين، على الرغم من استمرار الضغط على المعدن النفيس، وسط ارتفاع عوائد السندات الأميركية، والتصريحات المتشددة بشأن رفع معدلات الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة مسجلا 1670.40 دولار للأونصة بحلول الساعة 09:26 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه بما يصل إلى 1 بالمئة في الجلسة الآسيوية.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1678.70 دولار للأونصة.

وقال مايكل هيوسون، كبير محللي الأسواق لدى "سي.إم.سي ماركتس" إن ارتفاع عوائد السندات الأميركية سيستمر في الضغط على أسعار الذهب ما لم تبدأ العوائد في الانخفاض فجأة، ويبدأ الدولار في التراجع، مضيفًا أن أسعار الذهب لن ترتفع بشكل كبير على الأرجح.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 75 نقطة أساس أمس الأربعاء للمرة الثالثة على التوالي، وأشار إلى أن المزيد من الزيادات ستأتي لترويض التضخم المتصاعد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 19.60 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 903.90 دولار، بينما هبط البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2150.02 دولار.