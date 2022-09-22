العالم اليوم - مصر.. نجوم الفن والرياضة ينعون الفنان هشام سليم

انتم الان تتابعون خبر مصر.. نجوم الفن والرياضة ينعون الفنان هشام سليم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 01:21 مساءً - نعى عدد كبير من نجوم الفن والرياضة الفنان المصري الراحل، هشام سليم، الذي توفي بعد صراع مع مرض سرطان الرئة عن عمر ناهز 62 عاما.

ومن المقرر تشييع جثمان الراحل هشام سليم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد صلاة العصر.

وكتب الإعلامي وحارس مرمى النادي الأهلي سابقا، أحمد شوبير، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "خالص العزاء في وفاة الفنان هشام صالح سليم. إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعى الفنان الراحل أيضا، نقيب الفنانين، أشرف زكي، قائلا: "وداعا يا صديق العمر"، بينما علقت الفنانة نجلاء بدر على خبر وفاته قائلة: "لا إله إلا الله البقاء لله، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، فراقك يوجع القلب، ابن الناس والصديق والأخ والأب".

ووصفته الفنانة، نهال عنبر، بالراقي والمحترم، منوهة في كلمات نشرتها عبر صفحتها الشخصية على "انستغرام": "وداعاً هشام سليم. ربنا يرحمك برحمته الواسعة ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته. نسألكم الدعاء والفاتحة".

وكتبت الفنانة لقاء الخميسي: "الغالي مشي، حبيبي ربنا يرحمك و يراضيك و يرضيك' تعبت كتير هتوحشنا".

من هو هشام سليم؟

- ولد في مدينة القاهرة عام 1958 ، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

- تخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن.

- بعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.

- بدايته في عالم الفن كانت عام 1972 عندما شارك في فيلم "إمبراطورية ميم"، ثم توقف لثلاث سنوات حتى قدّم فيلم "أريد حلاً".

- ظهر الراحل في مسلسل "هجمة مرتدة" للفنان أحمد عز في موسم الدراما الرمضاني الأخير، ليكون آخر أعماله التي قدمها للجمهور.

- قدم للفن المصري والعربي عشرات الأعمال الفنية البارزة، من بينهم "امرأة من زمن الحب"، و"هوانم غاردن سيتي"، و"أرابيسك" وغيرهم.

ووصفته الفنانة حنان مطاوع بالجميل خلقا وفنا"، قائلة عبر حسابها على "انستغرام": "غالي قوي قوي (للغاية) علي قلبي، الراقي الجميل خلقاً وفنا، الله يرحمه".

ونعاه الإعلامي رامي رضوان قائلا: "كان فنانا خلوقا وودودا ومحترما، ناضل في صراعه مع المرض اللعين.. لكن يبدو أن الله أراد أن يكتب له راحة كاملة، وداعا النجم الكبير، خالص التعازي لأسرته الكريمة واللهم أنعم عليهم بالصبر والسلوان".

وكتبت الفنانة ريهام عبد الغفور عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" قائلة: "مصدومة ومش مصدقة، مع إني عارفة إنه كان مريض الله يرحمه، بس كان عندي أمل كبير.. الفاتحة والدعاء من فضلكم، خبر حزين جداً الله يرحمه ويحسن إليه".