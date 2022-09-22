نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022 ورابط الاستعلام عن النتيجة moe.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد معدلات البحث مؤخراً حول موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022،و التي من المنتظر خلال الأيام القادمة أن يتم الإعلان عنها، حيث صرحت وزارة التربية والتعليم السودانية، أنه العمل داخل كنترولات الامتحانات وعمليات التصحيح مازال جارياً ويسير بالترتيب الذي تم وضعه وفقاً لكل مديرية، فعقب انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات التحريرية بدأت أعمال الفرز والتصحيح بالكنترولات وذلك من يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022،

موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022

وتستمر كنترولات الثانوية العامة في مباشرة أعمالها قبل موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022، حيث تبدأ بأولى المراحل في المراجعة بوضع الأرقام السرية، وكان السبت الموافق 23 يوليو 2022 هو أول أيام التصحيح للأوراق الامتحانية، والجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة بالسودان كانت قد بدأت يوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، ويترقب أكثر من نصف مليون طالب وطالبة وأولياء أمورهم موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022، حيث تسود حالة من الترقب والقلق بسبب التأخر عن إعلانها حتى الآن، ومن خلال موقعنا سوف نتيح لكم هذه المعلومات والأخبار أول بأول فتابعونا.

رابط نتائج الشهادة السودانية 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية في بيان لها من خلال وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، أنه تم تفعيل منصة النتائج الإلكترونية من خلال موقع الوزارة على شبكة الانترنت، حتى يتاح لأولياء الأمور والطلاب إمكانية الحصول على نتائجهم إلكترونياً بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب للمدارس أو المديريات التعليمية، ويمكن ذلك من خلال الخطوات الآتية:

وفي سياق متصل أكد وزير التربية والتعليم بدولة السودان، أن موعد إعلان نتائج الشهادة السودانية 2022 سيتم إعلانه قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، حيث يتم الآن عمليات الفرز والتصحيح، والانتهاء من المرحلة الأخيرة وهي مراجعة ورصد درجات الطلاب، لتكون النتائج جاهزة بشكل كامل ليتم اعتمادها من السيد محمود سر الختم، وزير التربية والتعليم المكلف بتولي أعمال الوزارة، وبعد ذلك سيتم اعلانها إلكترونياً برقم الجلوس من خلال الرابط المذكور بالاعلى.