كم باقي على رواتب المتقاعدين 1444 العد التنازلي

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عمر شويل - جدة إن الاستعلام عن الراتب التقاعدي وميعاد نزوله هو شيء هام بالنسبة للمستفيدين الذين يحتاجون لمعرفة موعد الصرف، والذي يعد من خدمات المؤسسة العامة للتقاعد، إذ أنهم يكونوا بحاجة إليها، ولذلك تم جعل هذه الخدمات تتم بالشكل الإلكتروني، ومن خلال هذا المقال سنقوم بتقديم معلومات عن كم باقي على رواتب المتقاعدين 1444 أو التفاصيل الخاصة بهذا الأمر.

كم باقي على رواتب المتقاعدين 1444

إن مؤسسة التقاعد العامة بالمملكة السعودية دائماً ما تصرف رواتب الأشخاص المتقاعدين في موعد محدد هو اليوم الخامس والعشرين خلال الشهر الميلادي، وتلتزم به المؤسسة إن لم يصادف يوماً للعطلة سواء كان يوم الجمعة أو السبت، فإن صادف موعد الصرف الجمعة يقدم ميعاد الصرف للخميس، أما إن أتى يوم السبت يؤخر ليوم الأحد، وبالنسبة لميعاد صرف رواتب المتقاعدين خلال هذا الشهر سيكون 25 سبتمبر فالمتبقي على الصرف ثلاث أيام من الآن.

الاستعلام عن الراتب التقاعدي

حتى تستطيع أن تستعلم عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين داخل المملكة السعودية فكل ما هو مطلوب منك أن تدخل على موقع المؤسسة، وتتبع الخطوات المحددة للاستعلام وهي كالآتي:

تذهب لنظام الاستعلام التابع لمؤسسة التقاعد.

تكتب رقم الهوية بالمكان المخصص له.

تدخل بعد ذلك رمز التحقق الذي سيكون ظاهراً أمامك بصورة.

تضغط على خانة الاستعلام بعد أن تدخل الرمز.

تتحقق من جميع التفاصيل الخاصة بالراتب التقاعد.

طريقة احتساب راتب التقاعد

إن كنت ترغب في احتساب الراتب التقاعدي فكل ما تحتاج إليه في هذا الأمر هو استخدام الحاسب الإلكترونية التي تساعدك في احتساب الراتب بسهولة وهي كالآتي:

أولاً تذهب لموقع مؤسسة التقاعد.

تضغط على خانة الخدمات الإلكترونية المتواجدة بالشريط قوائم.

تنقر فوق حاسبة المعاش التقاعدي.

تضغط بعد ذلك على خانة ابتداء الخدمة وذلك بعد أن تقرأ كافة التفاصيل.

تحدد الجنس وتختار نوع خدمة الموظف.

تختار بعد هذا الأمر السبب وراء ترك الخدمة الخاصة بالقائمة المنسدلة.

تكتب الراتب الأخير بالمكان المخصص له.

تحدد عدد السنوات التي تم قرأها في الخدمة وتدخل عدد الأشهر.

تنقر فوق خانة عرض قيمة المعاش.

تطلع بعد ذلك على قيمة المعاش التقاعدي الذي سيتم منحه للشخص.

كيفية التواصل مؤسسة التقاعد

يمكنك أن تتواصل مع المؤسسة الخاصة بالتقاعد وذلك يتم من خلال رقم المؤسسة الموحد وهو 920014000، وبإمكانك أن تأخذ إجابات الأسئلة وتتواصل مع الموظفين التابعين لخدمة العملاء.