نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدعم السكني وطريقة تقديم شكوى في حال عدم نزول الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن موعد صرف الدعم السكني هو أحد البرامج الهامة التي تم إطلاقها بهدف توفير سكن مناسب لكل مواطن سعودي وفقا عدد من الشروط التي تشير إلى استحقاقه لهذا الدعم، فقد أوضحت الحكومة السعودية أن القيمة المالية الخاصة بالدعم تختلف من شخص إلى آخر وفقاً لحالته المادية وراتبه الشهري الثابت بالإضافة إلى عدد أفراد الأسرة، كما حرصت على تيسير أمر التسجيل في البرنامج من خلال جعله عبر شبكة الإنترنت، أما بالنسبة للأشخاص المستفيدين بالفعل فلهم حق الاستعلام عن الدعم الخاص بهم وكل ما يشكله من معلومات بشكل إلكتروني أيضاً.

موعد صرف الدعم السكني

يوم الرابع والعشرون من كل شهر ميلادي هو اليوم المخصص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ليتم خلاله صرف الدعم للمواطنين المستحقة له، وعلى هذا في حالة تزامن هذا اليوم مع أيام الإجازات الرسمية يتم تقديمه أو تأخيره، وفيما يلي الأيام المخصصة للصرف لشهور سبتمبر الجاري وأكتوبر القادم بالإضافة إلى شهري نوفمبر وديسمبر:

موعد الصرف لشهر سبتمبر يوافق يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

وموعد الصرف لشهر أكتوبر يوافق يوم الثلاثاء 25 سبتمبر 2022.

موعد الصرف لشهر نوفمبر يوافق يوم الخميس 25 نوفمبر 2022.

موعد الصرف لشهر ديسمبر يوافق يوم الأحد 25 ديسمبر 2022.

كيف يتم تقديم شكوى في حالة عدم نزول الدعم السكني

يتم إرسال رسالة نصية إلى الأشخاص المستفيدين من الدعم في حالة نزوله في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ولكن في حال تم مرور 24 ساعة على موعد صرف الدعم السكني وعدم نزوله بالحساب متاح للأشخاص المستفيدين تقديم شكوى حيال هذا الأمر، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الخاص بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

الدخول إلى برنامج الدعم السكني من الواجهة الرئيسية.

قم بالضغط على خيار تقديم شكوى.

إدخل البيانات المطلوبة في الأماكن الخاصة بها.

حدد نوع الشكوى ثم اذهب على كلمة إرسال.

التسجيل في برنامج الدعم السكني

يمكن لمن تتوفر لديهم شروط استحقاق الدعم التسجيل فيه عبر تطبيق الخطوات التالية: