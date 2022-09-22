نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وظائف الجوازات للرجال 1444 على رُتبة جندي ورابط التقديم jobs.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن الفتح لباب التقديم بالجوازات وهذا بعد ما أعلنت إدارة الجوازات العامة عن قيامها بتوفير بعض الوظائف الشاغرة بهذا القطاع، وبدأ الجميع في التساؤل عن هذا الأمر، ولكن بالطبع تلك الوظيفة تتطلب تواجد بعض الشروط في الأشخاص المتقدمين، وهذا ما سيتم تقديمه عبر هذا المقال، إذ أننا سنقدم إليكم شروط وظائف الجوازات للرجال بالتفصيل.

شروط وظائف الجوازات للرجال

بإمكان جميع المواطنين بالمملكة السعودية أن يتقدموا للحصول على وظائف الجوازات، ولكن لابد أولاً أن تكون متوفرة بهم كافة الشروط المطلوبة لهذا الأمر وهي كالآتي:

المتقدم لتلك الوظيفة يكن حاصل على الثانوية العامة أو حتى أي شهادة تعادلها.

الجنسية السعودية هي شرطاً هاماً حتى يستطيع الشخص الحصول على تلك الوظيفة، ولابد أن يكون نشأ ومقيم بداخلها يستثنى من ذلك الشرط الشخص الذي قد نشأ مع الأسرة خارج المملكة لخدمة البلاد.

أن يكون الشخص حسن السير والسلوك وليس عليه أي حكم شرعي أو حتى جريمة تكن مخلة بقواعد الشرف والأمانة.

عدم كون المتقدم تم طرده من أي معهد عسكري أو كلية عسكرية بالسعودية.

تواجد الهوية المدنية السارية خلال وقت تقديم الطلب.

عدم قول المتقدم لتلك الوظيفة متزوج من أي امرأة أجنبية.

اجتياز كافة اختبارات القبول.

إن كانت شهادته قد حصل عليها من أي مكان خارج السعودية فعليه أن يعادل تلك الشهادة.

عدم كون الشخص قد سبق تعيينه بأي وظيفة عسكرية.

ألا يكون عمر المتقدم قد زاد عن 30 عام.

المستندات المطلوبة للتقديم بالجوازات

لابد أن تتوفر هذا الشخص بعد المستندات التي تمكنه من التسجيل للوظائف المتاحة بالجوازات بالمملكة السعودية، وإليكم هذه المستندات وهي كالآتي:

أولاً إحضار صورتين للهوية الوطنية للشخص المتقدم ومعه الأصل لكي يتم الإطلاع عليه.

ست صور شخصية تكون للشخص المتقدم بحجم أربعة في ستة والخلفية فاتحة.

المؤهل الدراسي للراغب في الحصول على الوظيفة لابد أن يكون مصدقاً من قبل الجهات المختصة ويأتي صورتين منها.

إحضار أي شهادات قد حصل عليها الشخص.

الإتيان بملف أخضر حتى يتم حفظ جميع الأوراق المذكورة.

رابط التقديم على وظائف الجوازات

لكي تتمكن من التقديم على الوظائف المُعلن عنها من قبل إدارة الجوازات السعودية لابد من التوجه مباشرةً إلى الرابط الرسمي jobs.sa وأدخال جميع البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة لها.