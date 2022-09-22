نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف اعرف متى ينزل الدعم السكني وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرصت الهيئات والوزارات بالمملكة العربية السعودية على تحقيق المساواة بين الجميع وفي إطار ذلك قامت بإطلاق برنامج الدعم السكني لتوفير احتياجات المواطنين من السكن لضمان حياة كريمة لكافة المواطنين بالمملكة، ولكن حرصت على وضع شروط استحقاق دعم البرنامج بهدف إيصاله للفئات المستحقة له، كما وفرت خدمة إلكترونية من خلالها يتم الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالدعم وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم.

كيف اعرف متى ينزل الدعم السكني

أشارت ووزارة الشؤون البلدية والقروية إلى أن يوم الرابع وعشرون من كل شهر ميلادي يتم صرف الدعم الخاص بالأشخاص المستفيدين، ولكن وفقاً للقوانين المعمول بها بالمملكة ففي حالة تصادفه مع عطلة رسمية يتم تأخيره يوم واحد أو تقديمه يوم واحد، أما فيما يخص موعد نزول الدعم السكني الخاص بشهر سبتمبر الجاري فمن المقرر أن يتم خلال يوم الأحد القادم الموافق 25 من شهر سبتمبر.

الاستعلام عن موعد نزول الدعم السكني

في إطار حرص الوزارات الحكومية ومن بينها وزارة الشؤون البلدية والقروية على توفير وقت وجهد الأشخاص المستفيدين من برامج الدعم بالمملكة، تم توفير الاستعلام عنها سواء الضوابط الخاصة بها أو التسجيل للحصول على الدعم أو موعد نزول الدعم السكني للأشخاص المستفيدين من خلال الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت، فالمواطن ليس بحاجة إلى التوجه لمكاتب الوزارة للحصول على المعلومات المطلوبة أو الحصول على خدمة معينة، حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية بشكل صحيح:

الذهاب بشكل مباشر إلى الموقع الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية عبر شبكة الإنترنت.

يتم الانتقال إلى برنامج الدعم السكني واختيار الخدمات العامة.

في البداية يتم تسجيل رقم الهوية الشخصية ثم البيانات المطلوبة الأخرى.

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شروط استحقاق الدعم السكني

تم وضع عدد من الشروط وفقاً لتوافرها لدى الشخص الراغب في الحصول على الدعم يتم صرفها لها، وقد جاءت الشروط كما يلي: