نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “فرنسا vs النمسا” دوري الامم الاوروبية 2022 القنوات الناقلة للبطولة على النايل سات بجودة HD في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلقت النسخة الثالثة لدوري بطولة الامم الاوربية وازداد البحث من قبل جماهير الدوري الاوروبى عن دوري الامم الاوروبية 2022 القنوات الناقلة، وذلك بعد التنافس القوى على اللقب فى اول مباريتين ،وكانت قد جاءت فكرة الدورى الاوروبى لاستبدال المباريات الودية بمنافسة قوية تجذب انتباة الجماهير ويتكون الدورى الاوربى من 16 منتخب، وذلك بعد تصنيف الاتحاد الاوروبى لكرة القدم ، كانت النسخة الاولى للدوري فى عام 2018 وحققت نجاحا كبيرا فى جميع انحاء العالم واضفت الاثارة فى ايام توقف الموسم الجديد لجمهور كرة القدم.

دوري الامم الاوروبية 2022 القنوات الناقلة

ارتفعت معدلات البحث عن دوري الامم الاوروبية 2022 القنوات الناقلة، ولكن لم يتم اذاعة مباريات الدوري الاروربي عبر اى قناة فى منطقة الشرق الاوسط ، ولكن يعرض عبر تطبيق المتواجد عبر الموقع الرسمى لاتحاد كرة القدم الاوربية ويمكن تحميل هذا التطبيق UAEFA TV عبر بريدك الالكترونى، او عبر مواقع التواصل الاجتماعى واثناء البث المباشرة للمباريات ستختار متابعة المباريات المتواجد عبر الموقع الرسمى لتحاد الكرة الاوربية، ويعرض هذا الموقع جميع المباريات مثل بطولة دورى الامم الاوربية، كأس الامم الاوربية، دورى ابطال اوروبا.

دورى الامم الاوربية 2022-2023

يشارك فى بطولة المنتخب الاوروبى 16 فريق ويتم تقسيمهم الى 4 دوريات ويتم توزعهم الى 7 منتخبات تقسم على مجموعتين، ثم يتاهل رباعى من كل مجموعة فى كل دورى الى الدوري الاعلى ثم تكمل الطريق الى النصف النهائى والفوز بالقب دوري الامم الاوربية.

موعد عرض مباريات دوري الامم الاوروبية

كان قد بدأ دوري الامم الاوروبية يوم 1 يونيو 2022 وقامت جميع المباريات خلال اسبوعين من نفس الشهر، وفى شهر سبتمبر تم تحديد يوم 22 و27 من نفس الشهر ان ستقام مباريات الجولتين الخامسة والسادسة من المجموعات، وذلك قبل التوقف عن بطولة الدوري الاوربي هذا العام، ومن المفترض ان تعود المباريات فى 14 يونيو 2023 من الدور النصف النهائى على ان تقام المبارة النهائية يوم 18 يونيو 2023 ،أما مباريات ملحق دوري الأمم الأوروبية المؤهلة ليورو 2024، فستقام في مباريات الذهاب في 21 و23 مارس 2024، على أن تلعب مباريات الإياب في 24 و26 مارس 2024، ويترقب مشجعى منتخب فرنسا مباراة اليوم بين المنتخب الفرنسى ومنتخب النمسا ، حيث تتنطلق المباراة اليوم الخميس الموافق 22-9-2022 فى تمام الساعة 8:45 مساءا بتوقيت القاهرة 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.