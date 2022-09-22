نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اليوم الوطني السعودي.. أقوى العروض والتخفيضات على الأجهزة الكهربائية والمنزلية ومنتجات الهواتف الذكية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني السعودي نتابعها في هذا التقرير، حيث تعد الاحتفالية الخاصة باليوم الوطني 92 من بين أهم الاحتفاليات في المملكة، والتي تقام فعاليتها خلال تلك الآونة، ويعد من الأيام التي لها مكانة كبيرة لدى كل سعودي، لذا تقوم العديد من المتاجر والمعارض بعرض منتجاتها المختلفة وبأسعار مميزة، ومستويات خصم غير مسبوقة، وهو ما سنوضحه تباعًا بالآتي من فقراتنا.

عروض اليوم الوطني السعودي

الكثير من العروض الممتازة المقدمة من قبل العدد من المعارض والشركات المختصة ببيع السلع لمختلف من جهزة وجوالات، وسلع الاستهلاك اليومي، كما أن معارض السيارات تقدم عروضها المميزة احتفالًا بذكرى اليوم الوطني 92، وقد ذكرنا من قبل عروض سيارات اليوم الوطني السعودي ويمكنك الاطلاع عليها.

عروض متجر إكسترا بمناسبة اليوم الوطني

تتوفر العديد من منتجات الهواتف الذكي المتاحة من خلال المتجر، ومن بينها ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

هاتف من ماركة آبل آيفون 13 برو ماكس متاح بقيمة خصم تصل لعشرة بالمائة، وسعره 5199 ر س.

عرض على الهاتف نوع آبل آيفون 12، 5 جي، أزرق متاح بخصم يصل لخمسة وعشرين بالمائة، والسعر الحالي 2999 ر س.

من الممكن أن يستخدم العمل كود الخصم بالرمز الآتي nd92 وتفعيله للشراء من المتجر بأقل الأسعار.

عروض ساكو باليوم الوطني 1444

تتيح مختلف فروع متاجر ساكو عدد كبير من العروض المتميزة، والتي نذكرها على هذا النحو الآتي:

تكلفة شراء آلى التسخين للتوست بعدد شرحتين سبعمائة وات بسعر اثنين وتسعين 92 ر س.

سعر الشرء للوح التسخين من النوع الفردي ستانلس بسعر 92 ر س.

سعر المحمصة بعدد شريحتين سبعة أطقم متاحة عبر متاجر ساكو بسعر 92 ر س.

عروض أسواق لولو بالمنطقة الشرقية

من بين العروض في متاجر لولو اليوم تخفضات بنسب خصم كبيرة على أنواع السلع الغذائية مثل دجاج الوطنية، منتجات مخابز زود. جميع منتجات فرشلي لحم، والتونة، وصلصة كارما متاح عليها عروض بنسب خصم مميزة. عروض على ريو ماري، والقرنبيط الشرائح، والفاصولياء. تتوفر أيضًا الكثير من العروض على منتجات العناية الشخصية مثل لوشن جونسون. زيت صني متوفر في متاجر لولو بسعر 9.92 ر س بدلًا من 19.50 ر س. عرض على مسحوق تايد من كل الأحجام.

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عروض مفروشات العبد اللطيف

تزامنًا مع احتفالية اليوم الوطني السعودية 92 نشرت الصفحة الرسمية للمفروشات العبداللطيف تخفيضات هائلة تصل إلى 50% وهدايا مجانية على العديد من الأصناف عبر تغريدة على موقع التغريدات القصيرة تويتر.