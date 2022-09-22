نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحويل رصيد سوا إلى سوا بدون رقم الهوية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين عن طريقة تحويل رصيد سوا إلى سوا بدون رقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد شركة سوا أحد أبرز شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية والتي لها عملاء كثر لما للشركة من مصداقية وخدمات عديدة مميزة، ومن أبرز هذه الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها تحويل الرصيد بأكثر من طريقة للتسهيل عليهم إما عن طريق تطبيق سوا أو رمز التحويل المباشر، وقد حرصت الشركة على كسب رضا وثقة العميل من خلال خدماتها المميزة وعروضها التي جعلت الكثير يسعون إلى الإشتراك بها، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية تحويل رصيد سوا إلى سوا بدون رقم الهوية كما وضحنا لكم في مقال سابق رقم خدمة عملاء STC، فإلى نص المقال.

طريقة تحويل رصيد سوا إلى سوا بدون رقم الهوية

أتاحت شركة سوا للإتصالات خدمات عديدة لعملائها من أبرزها خدمة تحويل الرصيد ونوضحها لكم كالتالي:

أولاً أرسل رسالة نصية إلى رقم 1500 محتواها 133 ثم رقم الجوال المراد تحويل الرصيد له ثم * ثم المبلغ وبعدها # .

ثانياً عندما يتلقى المستلم إشعار التحويل ينبغي عليه إرسال رسالة نصية إلى 1500 محتواها 33 رقم الهوية التابعة برقمه#.

تحويل الرصيد بتطبيق mystc

يحرص العديد من عملاء شركة سوا على معرفة كيفية تحويل الرصيد سوا إلى سوا بإستخدام تطبيق الشركة الرسمي، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة لتحويل الرصيد بإستخدام تطبيق mystc كالتالي:

أولاً يجب عليك الدخول إلى تطبيقmystc.

ثانياً قم بالضغط على أيقونة إدارة ثم اختر خدمة التحويل.

ثالثاً قم الآن بالنقر على خيار إرسال رصيد.

رابعاً قم الآن بتوضيح رقم الجوال التي ترغب بتحويل الرصيد إليه.

خامساً قم بتحديد المبلغ المراد.

سادساً انتظر ثوان وسيتم إرسال رسالة نصية لك بقيمة المبلغ المُحول.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا اليوم بعد أن وضحنا لكم كافة التفاصيل والمعلومات الخاصة بهذا الموضوع الهام، ويُمكنكم السؤال والإستفسار من خلال التعليقات بالأسفل فقط قم بترك تعليقك بالأسفل وسنرد عليكم فوراً في أقرب وقت ممكن