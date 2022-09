متى اليوم الوطني السعودي 1444 بالهجري وموعد الإجازة للقطاع الخاص والعام

عمر شويل - جدة اليوم الوطني السعودي ١٤٤٤ تحتفل به المملكة العربية السعودية في اليوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر، حيث تكمن أهمية هذا اليوم لأنه يعيد إلى أذهان المواطنين ذكرى اليوم الذي اتحدت فيه المملكة تحت ظل حاكم واحد، ويحتفل المقيمون والمواطنون باليوم الوطني السعودي عبر مظاهر مختلفة ومميزة خاصة بهذا اليوم من خلال رفع الأعلام السعودية في الميادين والشوارع الرئيسية وعلى المنشآت والهيئات الحكومية، كما نجد الاهتمام بعمل العروض الجوية والعسكرية والألعاب النارية والليزرات بمختلف ألوانها الجميلة تتزين في سماء السعودية، ونجد البعض يجد اليوم الوطني السعودي فرصة للتسوق لأنه يستغل الخصومات والعروض الترويجية الرائعة التي تقوم بها المتاجر والمحلات الكبيرة في المملكة، ونقدم لكم من خلال هذا المحتوى شعار اليوم الوطني السعودي 2022، وموعد إجازة اليوم الوطني للقطاع الخاص والعام كما أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ونستعرض أجمل رسائل وكلمات عن اليوم السعودي 92.

يعتبر اليوم الوطني السعودي أحد الأعياد الوطنية الهامة التي تحتفل بها المملكة وسط احتفاليات وفعاليات قوية تنتشر في كافة أرجاء الأراضي السعودية، ويصادف موعد اليوم الوطني السعودي هذا العام يوم 23 سبتمبر 2022 ميلادية الموافق يوم الجمعة 25 صفر ١٤٤٤ بالتقويم الهجري.

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد إجازة اليوم الوطني 1444، وتعد إجازة اليوم الوطني السعودي لهذا العام هي اربعه أيام للموظفين، حيث ستمتد من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر إلى يوم الأحد الموافق 25 سبتمبر 2022، وتم تقديم موعد الإجازة لأن يوم الجمعة ٢٣ سبتمبر 2022 إجازة رسمية بالفعل.

نجد قطاع كبير من المواطنين يبحثون عن متى إجازة اليوم الوطني السعودي في قطاع البنوك، فنجد حسب القرارات التي تمت بخصوص الإجازات أنه لن يتم تقديم إجازة اليوم الوطني للبنوك، حيث ستبدأ الإجازة في موعدها من يوم الجمعة 23 سبتمبر إلى يوم الأحد 25 سبتمبر، فعدد أيام إجازة اليوم الوطني للبنوك هي ثلاثة أيام فقط، وفي حال اضطرار الموظف لنزول إلى العمل في إجازة اليوم الوطني السعودي تكون هناك بدائل إجازة القطاع الخاص في اليوم الوطني، ولكن في حالة قبوله لأحد هذه التعويضات يعتبر تنازل منه عن الآخر ولا يحق له الجمع بين التعويضات، وفيما يلي عرض لبدائل إجازة اليوم الوطني على الشكل التالي:

أطلقت المملكة العربية السعودية شعار اليوم الوطني السعودي 2022 تحت عنوان “هي لنا دار”، ويتميز شعار هذا العام بالتناسق والجمع بين الشعار الفني والشعار اللفظي لليوم الوطني، حيث يعكس الشعار انتماء الشباب لوطنهم والاعتزاز بها، ويعتبر اليوم الوطني السعودي هو اليوم الذي تتجدد فيه روح الانتماء والشغف للوطن، حيث تسعى المملكة إلى توفير الفرص الوفيرة التي تمكن المواطن والمقيم من المساهمة في بناء مستقبل مزدهر في المملكة، وأطلق تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة شعار اليوم الوطني السعودي من خلال الشعر اللفظ والشعار الفني، ودعا كافة الجهات الحكومية والخاصة بالمملكة للاحتفال بهذا اليوم العظيم من خلال تحميل الصور عبر الموقع الرسمي للاحتفال باليوم الوطني التي تم إنشائه من أجل هذه المناسبة، وفيما يلي تفاصيل شعار اليوم الوطني السعودي:

هوية اليوم السعودي الوطني السعودي 2022 هي عباره عن صورة لرجل وامرأة يرتديان الزي السعودي التقليدي، وتم تصميم العناصر الموجودة في الصورة بشكل يبرز المشاريع الجديدة بالمملكة والتي تلهم كل فنان معاصر بشكل خيالي، وفيما يلي توضيح لكل تفاصيل هويه اليوم الوطني السعودي 2022:

يشارك المواطنون والمقيمون بالمملكة العربية السعودية كلمات عن اليوم الوطني 92 من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نجد حرص الكثيرين بإرسال أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى احتفالات اليوم الوطني بالمملكة تحت قيادة رشيدة ووطن آمن والجهد المبذول من أجل رفعة ونهضة مملكتنا الغالية، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم أرق رسائل وكلمات تهنئة اليوم الوطني السعودي 1444:

• أعشق سماء وطني وأتنفّس هوائه وأحبّ نجومه، فهو كالأم بحنانه، والأب بعطفه، والأخ بذوده.

• وطني هو وطن السلام، ورمز الأمان، فكيف لا يهيم به الفؤاد عشقًا، وتؤسر به الروح هيامًا.

• في يومك يا وطني يزداد فخرنا جميعًا بكوننا مواطنون سعوديّون ننتمي لك، ونحمل رايتك.

• روحي فداء لترابك، ومالي فداء لعزّك، ودمائي فداء لرفعة شأنك وأمنك وسلامك، دمت لنا وطن الأشراف، يا مهد الإسلام الحنيف.

• وطني… يا عشقي الأبديّ، يا كوكبي الدريّ، يا حبي السرمدي، يا مصدر إلهامي، ومنبع فخري واعتزازي.

• وطني هو شجرة طيبة نمت في تراب التضحيات، وسقاها عرق العمل الجاد، ودماء الشهداء، فليس هناك أنقى من تربته.

• 91 عامًا من المجد والازدهار والرخاء والأمن والأمان والسلم والسلام، ستبقى شامخًا يا وطني.

• حب الوطن لا تصفه الكلمات، ولا العبارات فهو العطاء اللامحدود، وهو الكنز الذي لا يقدر بثمن.

• في عيدك الوطني نرفع رؤوسنا فخرًا، وتزداد نفوسنا عزة، وتعظم أرواحنا فخرًا بانتمائنا لك.

• كل عام وقلبي ينبض بالانتماء والاعتزاز، كل عام تزداد علوًا ورفقة يا وطني العظيم.

• حفرت حروف اسم وطني على صفحات التاريخ، ليبقى قصة جميلة يرويها جيل بعد جيل.

– في العيد الوطني رقم 92 ؛ أشعر بكل الفخر والسرور بمرور اثنين وتسعين عام على تاريخ تأسيس أعظم البلدان.

– إلى كل الأحباب والإخوة والأهل والزملاء، أرفع إليكم أسمى التهاني بمناسبة ذكرى احتفالات اليوم الوطني.

– ينتابني شعور بالفرح والسرور والرغبة في بذل كل ما أملك من وقت وجهد في سبيل رفعة ونهضة هذا الوطن الغالي، حفظك الله وأدام عزك يا دولة التوحيد.

– كل عام وكل أبناء الوطن السعودي بخير وسلام، كل عام وأنتِ أغلى البلدان يا سُعُودية.

– عيد وطني سعيد لكل أبناء الوطن السعودي Happy National Day to all the people of Saudi Arabia

– إلى سمو جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله وأيدهما- أبعث إلى معاليكم بأرقى وأسمى آيات التهنئة والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لبلدنا الحبيب.

– مهما مرت الأيام والسنوات، سوف يظل حبك قابع في أعماق قلب يا وطني لا يبدله ولا يغيره أي شيء، حفظك الله يا دولة التوحيد.