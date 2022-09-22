بالأرقام.. خسائر فادحة للقوات الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية -على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 2236 دبابة و4 آلاف و776 من المركبات المدرعة و1341 من النظم المدفعية و318 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و253 طائرة و218 مروحية و15 سفينة حربية فضلا عن 125 وحدة من المعدات الخاصة".

وفى السياق، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية الجنوبية، إن القوات المسلحة الأوكرانية أسقطت مروحية روسية من طراز "إم أى-24" خارج منطقة كوسترومكا فى منطقة خيرسون.

وأضافت القيادة العسكرية الأوكرانية -حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية اليوم الخميس-: "نفذت طائراتنا 21 ضربة جوية، ودمرت قوات المارينز مروحية من طراز "إم أى-24" معادية بالقرب من كوسترومكا، ورصدت وحدات الإنذار لدينا طائرتين بدون طيار من طراز "أورلان-10"، خلال قيامها بمحاولات استطلاع جوية".

وأوضح أن الغارات الأوكرانية أوقفت محاولات القوات الروسية عبور جسر برى بالقرب من نوفا كاخوفكا وقاموا بمغادرة خيرسون.

وأشارت القيادة إلى أن الجانب الروسى، نشر وحدات دفاع جوى فى منطقة بريسلاف لحماية وحداته من الضربات الجوية والصاروخية، لافتا إلى أن القوات الروسية تحاول المناورة وتقوية دفاعها ومدفعيتها.

من ناحية أخرى، قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية فى دونيتسك بافلو كيريلينكو -حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- إن القصف الروسى خلال الساعات الـ24 الماضية، أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين فى دونيتسك، مضيفا: "خلال يوم أمس، الروس قتلوا خمسة مديين فى منطقة دونيتسك، فيما أصيب 12 آخرين".. مشيرا إلى أنه حاليا من المستحيل تحديد أعداد الضحايا فى ماريوبول فولنوفخا.

ووفقا للجانب الأوكرانى، قتل 873 مدنيا وأصيب 2205 آخرون فى منطقة دونيتسك منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضى الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

من ناحية أخرى، قال فلاديمير فيسوتسكى رئيس لجنة الانتخابات المركزية فى دونيتسك -فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم): "قمنا بتشكيل 25 لجنة انتخابية داخلية من ضمنها واحدة خارجية والتى ستقوم بتجهيز إجراء الاستفتاء لمواطنى الجمهور الذين يعيشون خارجها وسنقوم بتشكيل مراكز للاقتراع فى مناطق روسيا التى يعيش فيها مواطنون".

وكانت سلطات دونيتسك بدأت، أمس، بتجهيز مراكز للتصويت فى مدن الجمهورية لإجراء استفتاء على الانضمام لروسيا.

وأعرب رئيس حكومة الجمهورية فيتالى خوتسينكو عن قناعته بأن نتيجة الاستفتاء ستكون لصالح الانضمام، مؤكدا أن الفترة الانتقالية ستكون قصيرة.

وكانت المجالس الشعبية فى جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين تقدمت بمناشدة إلى رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بالإسراع بالموافقة بإجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وقد وافق الرؤساء على هذا الطلب فى اليوم التالى وتقرر إجراء الاستفتاء فى الفترة ما بين 23 – 27 سبتمبر الجارى.