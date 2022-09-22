العالم اليوم - السيسي: تغير المناخ التحدي الوجودي الأخطر للأرض

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 12:22 مساءً - أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن تغير المناخ يظل التحدي الوجودي الأخطر الذي يواجه كوكب الأرض.

وأضاف السيسي في كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ أن تداعيات تغير المناخ تزداد تفاقما، يوما بعد يوم، مع كل ارتفاع في درجات الحرارة.

وطالب السيسي بالتحرك سريعا لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض الانبعاثات.

وقال السيسي: "لعل ما شهدته دولة باكستان الصديقة مؤخرا، من فيضانات خلفت دمارا غير مسبوق، وفقدانا في الأرواح وما شهدته القارة الأوروبية والولايات المتحدة، من حرائق غابات غير مسبوقة، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة يعد نذيرا مؤلما، لما سيكون عليه مستقبل أبنائنا وأحفادنا، ما لم نتحرك سريعا، وبشكل متسق، لنضع تعهدات المناخ موضع التنفيذ، لخفض الانبعاثات، وبناء القدرة على التكيف، وتعزيز تمويل المناخ الموجه إلى الدول النامية".

وأعرب عن تطلعه لاستقبال قادة العالم في قمة المناخ التي تستضيفها مصر يومي 7-8 نوفمبر المقبل.