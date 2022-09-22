اليابان والفلبين تتفقان على التعاون لحل بعض القضايا

جدة - نرمين السيد - اتفق رئيس الوزراء اليابانى، فوميو كيشيدا، والرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس الابن، على العمل سويا من أجل التوصل إلى حل لبعض القضايا مثل الوضع فى بحرى الصين الشرقى والجنوبى.





وذكر تلفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس، أن فوميو أبلغ ماركوس الابن، خلال اجتماعه معه على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة فى نيويورك، أنه يولى أهمية للتعاون مع الفلبين التى وصفها بأنها تعد شريكا استراتيجيا يتشارك فى القيم الأساسية مع اليابان، وذلك من أجل تطوير منطقة المحيطين الهادئ الهندى الحرة والمفتوحة. من جانبه، أعرب ماركوس الابن عن أمله فى تعزيز العلاقات الثنائية مع اليابان بما فى ذلك التعاون فى المجال الأمنى. وأشار التلفزيون إلى أن الزعيمين تبادلا وجهات النظر حول قضية بحرى الصين الشرقى والجنوبى والوضع الأوكرانى والبرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، حيث اتفقا على التعاون من أجل التوصل إلى حل لهذه التحديات.. كما أكدا أنهما سيواصلان الترتيبات الخاصة بزيارة الرئيس الفلبينى لليابان.

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