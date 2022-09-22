روسيا: الغرب يعرقل الجهود الدبلوماسية لتسوية الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، فى اجتماع مع الرئيس السويسرى إجنازيو كاسيس، على هامش أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى، إن كييف والدول الغربية تعطل الجهود المبذولة لتسوية الوضع فى أوكرانيا بالوسائل السياسية والدبلوماسية.





وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية -نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس "خلال مناقشة الوضع فى أوكرانيا وفى سياق العملية العسكرية الخاصة لروسيا، أن سيرجى لافروف أوضح النهج المبدئية للجانب الروسى فضلا عن الطبيعة الخطرة لسياسة نظام كييف والدول الغربية لتصعيد الأزمة وإطالة أمدها وتعطيلها، وكذلك "تم التأكيد على الجهود المبذولة لتسويتها سياسيا ودبلوماسيا". وفى الاجتماع ذكر الجانب الروسى أيضا أن سويسرا قد خرجت عن مبدأ الحياد وانضمت إلى عقوبات الاتحاد الأوروبى المناهضة لروسيا، واتبعت مسارا غير ودى تجاه روسيا، وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن موسكو ناشدت برن العودة إلى سياسة الدولة المحايدة التى سبق أن نالت اعتراف الاتحاد على الساحة الدولية. ناقش لافروف وكاسيس أيضا عددًا من القضايا العملية على جدول الأعمال الثنائى والعالمى فى ضوء انتخاب سويسرا كعضو غير دائم فى مجلس الأمن الدولى فى 2023-2024.

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