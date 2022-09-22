أوكرانيا: 391 قتيلا وأكثر 767 مصابا من الأطفال منذ العملية الروسية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مكتب الإدعاء العام -حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية، اليوم الخميس- أنه تم تسجيل معظم الضحايا فى منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف.
وأشار مكتب الإدعاء إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية فى عدة مناطق، لافتا إلى أنه تضررت 2500 مؤسسة تعليمية فى أوكرانيا جراء القصف الروسى على منشآت مدنية وتعليمية، منها 289 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد أمر فى 24 فبراير الماضى، ببدء عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
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