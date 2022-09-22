اجتماع تشاورى لوزراء الإعلام العرب قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 52

جدة - نرمين السيد - عقد وزراء الإعلام العرب، اجتماعا تشاوريا، صباح اليوم الخميس، قبيل انطلاق أعمال الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، والتى تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبرئاسة رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر.





ويتضمن جدول أعمال المجلس، عددا من القضايا، تتصدرها مواصلة الدعم الإعلامى العربى للقضية الفلسطينية وفى صلبها القدس المحتلة، وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية (2022 - 2026) بما فى ذلك تعاطى وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث فى ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا، ومتابعة خطة التحرك الإعلامى فى الخارج، إلى جانب دور الإعلام فى التصدى لظاهرة الإرهاب والتطرف، وغيرها من القضايا.

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