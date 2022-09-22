أمريكا وكوريا الجنوبية تبحثان أزمة تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض -عبر موقعه الالكترونى، اليوم الخميس- أن الجانبين ناقشا سبل تعاونهما المستمر فى مجموعة واسعة من القضايا ذات الأولوية، بما فى ذلك مرونة سلسلة التوريد والتقنيات الحيوية والأمن الاقتصادى، وأكدا مجددا التزامهما بتعزيز التحالف الثنائى وضمان التعاون الوثيق لمواجهة التهديد الذى تشكله كوريا الشمالية.



وفى سياق متصل، أفادت الرئاسة الكورية الجنوبية بأن يون سيوك-يول طلب من بايدن حل مخاوف كوريا الجنوبية بشأن قانون خفض التضخم، ورد بايدن بأنه على دراية جيدة بهذه المخاوف.

ويستثنى قانون خفض التضخم المركبات الكهربائية المجمعة خارج أمريكا الشمالية من الحوافز الضريبية، مما يثير مخاوف من أنها ستكون بمثابة حاجز تجارى كبير للسيارات الكورية الصنع.

جدير بالذكر أن الرئيسان كانا قد عقدا قمتهما الأولى فى العاصمة سول مايو الماضى بعد وقت قصير من تولى يون منصبه.