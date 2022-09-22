العالم اليوم - وفاة الفنان المصري هشام سليم

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 22 سبتمبر 2022 11:24 صباحاً - توفي الفنان المصري، هشام سليم، الخميس، عن عمر ناهز 62 عاما، وذلك بعد صراعه مع مرض السرطان، وفق ما نقلت عدد من وسائل الإعلام المصرية.

وتنوعت أدوار هشام سليم التمثيلية، وكان الظهور السينمائي الأول له في فيلم "إمبراطورية ميم" 1972، ثم شارك في فيلمي "أريد حلًا" 1975، و"عودة الابن الضال" 1976.

وبدأ هشام سليم مسيرته التلفزيونية أواخر ثمانينيات القرن العشرين وقدم مسلسلات "الراية البيضا"، "ليالى الحلمية"، "أرابيسك"، "هوانم جاردن سيتي"، "أماكن فى القلب"، "لقاء على الهواء".

آخر أعماله كانت فى موسم دراما رمضان الماضى من خلال مشاركته بمسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز.

حياته الشخصية

ولد هشام سليم في مدينة القاهرة عام 1958، والده هو اللاعب المشهور ولاحقاً الممثل صالح سليم وشقيقه هو خالد سليم زوج الفنانة يسرا.

وتخرج من معهد السياحة والفنادق في عام 1981، كما قام بدراسات حرة في الأكاديمية الملكية بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد أن انتهى من الدراسة عاد مرة أخرى للتمثيل بعد انقطاع دام لسنوات.

وقبل أسابيع تصدر اسم الفنان هشام سليم مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ترددت أنباء حول تدهور حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان.

وكان قد كشف هشام سليم، فى مايو الماضى، عن إصابته بمرض السرطان من خلال تسجيل صوتي تم عرضه فى أحد البرامج الفنية.

وكان للفنان الراحل تجربة مع قناة "دوت الخليج" في برنامج مع القاهرة عام 2013، حيث قدم برنامج "حوار القاهرة" الذي تناول فيه المشهد السياسي في مصر.