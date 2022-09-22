موعد مباراة مصر القادمة الودية ضد النيجر والقناة الناقلة للمباراة بجودة عالية

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مصر القادمة، ضمن المباريات الودية التي سيواجهها المنتخب المصري في الاسكدرية امام منتخب النيجر وليبيريا، يبدأ المنتخب المصرى اولي مبارياته الودية له ضد منتخب النيجر ، حيث من المقرر ان يخوض المنتخب الوطنى مباراتين دوليتين وديتين امام منتخب النيجر وامام منتخب ليبيريا فى مدينة الاسكندرية، ويستعد المنتخب المصرى لمواجهة منتخب النيجر يوم الجمعة الموافق 23\9\2022 خلال مباراة ودية استعداد لكاس الامم الافريقية.

موعد مباراة مصر القادمة

يبحث الكثير من مشجعى المنتخب الوطنى على مواقع التواصل الاجتماعى عن موعد مبارة مصر القادمة، من جانب اخر يستعد المنتخب الوطنى لمواجهه منتخب النيجر، وذلك ضمن المباريات الودية للاستعداد لكاس الامم الافريقية ، وتكون هذة المبارة اول مباراة تحت قيادة المدرب البرتغالى روى فيكتوريا، ويستعد المنتخب الوطنى لمواجهته ضد منتخب النيجر وذلك يوم الجمعة الموافق 23\9\2022 على ارض ملعب برج العرب، ويخوض ايضا المنتخب الوطنى ثانى مبارة له ضد منتخب ليبريا وذلك ضمن المباريات الودية يوم 27 سبتمبر 2022 على ارض ملعب برج العرب بالاسكندرية، وجدير بالذكر انه يقع المنتخب الوطنى المصرى فى المركز الرابع، حيث يكون ترتيب المجموعة هو اثيوبي ا3 نقاط ، ملاوى 3 نقاط ، غينيا 3 نقاط ، ومصر 3 نقاط.

قائمة منتخب مصر في مباراة مصر القادمة

بعد ان تم الاعلان عن موعد مباراة مصر القادمة الودية ضد النيجرـ تم الاعلان ايضا عن قائمة منتخب مصر، والتي تضم 24 لاعب وذلك بعدد اصابة عماد دونجا لتعرضة لاصاة فى قطع الشربان بالغضروف وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: اللاعب محمد الشناوي – اللاعب أحمد الشناوي – اللاعب محمد صبحي.

في الدفاع الدفاع: اللاعب كريم فؤاد – واللاعب عمر جابر – واللاعب علي جبر – واللاعب أحمد حجازي – و اللاعب محمد عبد المنعم – واللاعب أسامة جلال -واللاعب محمود الونش -واللاعب محمد حمدي – واللاعب أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: اللاعب حمدي فتحي – اللاعب طارق حامد – اللاعب أيمن أشرف – اللاعب محمود حمادة – اللاعب إمام عاشور – اللاعب إسلام عيسى – اللاعب أحمد سيد زيزو – اللاعب محمد إبراهيم.

خط الهجوم: اللاعب محمد صلاح – اللاعب عبد الرحمن مجدي – اللاعب أحمد حسن كوكا – اللاعب مروان حمدي – اللاعب مصطفى محمد – اللاعب عمر مرموش – اللاعب محمود حسن تريزيجيه.

جدير بالذكر ان المباراتين الوديتين للمنتخب المصرى ستكون بحضور5000 متفرج من الجماهير المصرية لدعم المنتخب الوطنى، وستقوم قناة اون تايم اسبورت1 بنقل مبارة منتخب مصر امام النيجر.