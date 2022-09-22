رابط فحص 100 دولار query.gov.ps الاستعلام عن منحة قطر برقم الهوية

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عمر شويل - جدة اتاحت اللجنة القطرية لاعادة إعمار غزة رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية على الصفحة الرسمية للمنحة القطرية، وذلك لصرف معاش شهر سبتمبر للاسر متوسطى ومنخفضى الدخل، ومن المفترض صرف المعاش اليوم الخميس الموافق 22/9/2022 ، وهذه المساعدات تقدم ل100 الف اسرة من متوسطى ومنخفضى الدخل ولكل اسرة دخل شهري يعادل (100دولار) لكل عائلة.

رابط فحص 100 دولار

يمكن لجميع المواطنين بقطاع غزة الان الاستعلام عن رابط فحص 100 دولارعبر موقع الاستعلام الحكومى القطرى، وعلى الصفحة الرسمية للمنحة القطرية رابط للاستعلام على كل مايخص المنحة القطرية، وذلك للتسهيل على المواطنين فى الحصول على المنحة المدعمة من دولة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية فى غزة وبالاتفاق مع الامم المتحدة.

رابط فحص 100 دولار المنحة القطرية 2022

المنحة القطرية هى معاش شهرى مقدم للاسر في قطاع غزة بمقدار 100 دولار لكل اسرة من متوسطى ومنخفضى الدخل، وذلك لتوفير احتياجتهم الاساسية من غذاء ودواء وتعليم وللدعم المادى ايضا، اكدت احدى المصادر يوم الاثنين الماضى ان الاسبوع المقبل تكون موعد صرف المنحة القطرية الدفعة الجديدة، وبالفعل اليوم الخميس الموافق 22\9\2022، من المفترض بدء صرف المنحة القطرية ولذلك لتلبية احتياجات الاسر الغير قادرة مادية وتوفير سبل الحياة وهذا هو السبب الاساسى لبحث الكثير عن رابط 100 دولار، وفى هذا الحين نتابع معكم من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني في الفقرة التالية رابط وكيفية الاستعلام عن المنحة 2022.

خطوات الاستعلام عن المنحة القطرية

اعلنت وزارة التنمية الاجتماعية فى غزة انة يمكن الاستعلام عن المنحة القطرية لقطاع غزة الكترونيا عبر رابط فحص 100 دولار الكترونيا، وذلك تسهيلا للمواطنين عن طريق الرابط المتواجد على الصفحة الرسمية القطرية، وذلك عن طريق اتباع بعض الخطوات:

بادر بفتح الموقع الالكترونى الخاص بالمنحة القطرية .

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الضغط على قائمة خدمات.

اختيار الاستعلام عن المنحة القطرية.

تأكد من جميع البيانات الشخصية المسجلة.

الضغط على الاستعلام عن المنحة

فى حالة مواجهة اي من المواطنين اي مشكلات علي المواطني الذهاب الي مقر وزارة التربية الاجتماعية وتقديم طلب بالشكوي للتمكن من ايجاد اي من الحلول لها.