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عمر شويل - جدة سكني يسلم 641 وحدة سكنية في عسير للأسر السعودية المستفيدة من مشروع تلال الخميس، حيث تم تسليم الوحدات للمستفيدين بعد الانتهاء تماماً من أعمال البناء وإيصال الخدمات إليها. بلغت مساحة مشروع تلال الخميس ما يقرب الـ83.157 متر مربع، وقد شمل البرنامج 816 وحدة سكنية. تميزت هذه الوحدات بتصاميم فريدة تدمج بين الطراز العربي الحديث والطراز العربي القديم في المباني السكنية.

نماذج الشقق السكنية بمشروع تلال الخميس

يعتبر مشروع تلال الخميس من المشاريع التي صنفت بكونها مجتمعاً سكنياً شاملاً يوفر جميع الوسائل والخدمات للأسر السعودية. كما أنها وفرت ثلاث نماذج مختلفة للشقق السكنية:

منها من هو على شكل دور واحد.

وبعضها دوبلكس.

والبعض الآخر تاون هاوس بمساحات مختلفة نتناسب مع الرغبات المختلفة للأسر السعودية.

مميزات مشروع تلال الخميس في عسير مشروع سكني

يضم المشروع مساحات واسعة خضراء.

إتاحة كافة الخدمات للمستفيدين من مدارس للأطفال ومساجد و مركز للتسوق، بالإضافة إلى خدمات ترفيهية.

قرب المشروع من مطار أبها وكذلك جامعة الملك خالد فهو يبعد عنهما بأقل من نصف ساعة.

تتميز وحداته بتصاميم فريدة تدمج بين الطراز العربي الحديث والطراز العربي القديم.

توفير نماذج سكنية متنوعة ما بين دور واحد، دوبلكس، تاون هاوس بمساحات مختلفة نتناسب مع الرغبات المختلفة للأسر السعودية.

يشمل مشروع سكني كافة الخدمات التي يحتاج إليها المستفيدين.

المشروع له موقع استراتيجي متميز بمحافظة خميس مشيط. حيث أنه قريب من مطار أبها وجامعة الملك خالد ومراكز التسويق.

المشروع يشتمل على عدد وحدات كبير إلى حد ما (641 وحدة سكنية).

خطوات التسجيل ببرنامج سكني للحصول على الوحدات السكنية

قم بالدخول إلى البوابة الإلكترونية الخاصة بموقع منصة سكني.

قم باختيار الرغبات السكنية، ومن ثم اضغط عليها.

قم بالضغط على أراضي سكنية مجانية.

اختر النموذج الذي يناسبك.

شروط التسجيل في مشروع سكني

يوجد مجموعة من الشروط والأحكام من برنامج سكني، يجب على الراغبين في الحصول على دعم الوحدات السكنية الالتزام بها. وتتمثل هذه الشروط في الآتي: