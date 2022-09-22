نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر صفر 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأسئلة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بخصوص موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر في المملكة العربية السعودية وهل اقترب موعد صرف الراتب أم لا، والجدير بالذكر أنه لم يبقى سوى أيام قليلة على ميعاد صرف الرواتب لجميع المتقاعدين في المملكة، وهذا ما سوف نتحدث عنه بشكل تفصيلي أكثر في فقرات مقالنا اليوم وسوف نعرفك على الموعد المحدد لصرف الرواتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر صفر 1444

منذ فترة وقد انتشرت الأسئلة حول الميعاد الذي سيتم فيه صرف الرواتب للمتقاعدين في السعودية، وها نحن نعطيك الجواب الصحيح بعد أن أكدته الجهات المسؤولة، وبناءً على ذلك فإن الموعد الرسمي لنزول الرواتب هو يوم ٢٥ لشهر سبتمبر الحالي والذي يوافق ٢٨ من شهر محرم، كما أنه لا يوجد أي أخبار عن تأخير الرواتب أو تقديمها، ومنذ يوم ٢٥ سيتم إيداع الرواتب في البنوك.

شروط الحصول على راتب المتقاعدين

قد أوضحت المؤسسة العامة للمتقاعدين أنه يوجد مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب أن تتوافر في الشخص المتقاعد حتى يستطيع الحصول على الراتب المخصص له، وإذا لم تتوافر هذه الشروط فلا يحق له الحصول على الراتب، وهذه الشروط تكون:

أن يكون الشخص المتقدم قد وصل إلى سن المعاش القانوني المحدد من الحكومي، ليكون قادر على الحصول على راتب المتقاعدين.

أن يكون المتقاعد قضى في وظيفته مدة عمل لا تقل عن ٢٠ سنة، وبذلك يحق له الحصول على الراتب.

تستطيع الحصول على راتبك في حالة أنهيت خدمتك، ولكن يشترط أن تكون فضيت في الخدمة ٢٥ عام.

إذا كنت اخترت أن يتم إحالتك إلى التقاعد فلا تقلق بشأن ذلك وسوف يتم اعطاءك راتب المتقاعدين، ولكن بشرط أن يتوافر بك الشروط السابقة.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون استطعنا إخباركم موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر صفر 1444 بشكل صحيح ودقيق دون أي تغيير في الميعاد الذي وضعته المؤسسة العامة، ولذلك في هذا اليوم أسرع في الذهاب للحصول على راتبك قبل أن يفوت الموعد.