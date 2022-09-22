متي تنزل أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022؟ الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة يعد نظام الضمان الاجتماعي المطور من أفضل برامج الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى دخل الفرد وتحرص بتركيزها المستمر على الفئات الأكثر احتياجًا للدعم المادي من الأسر والأفراد، بالإضافة إلى تحويلهم من الاحتياج إلى الإنتاج من خلال تأهليهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية لخلق فرص عمل بعد ذلك لتحقيق الاستقرار المادي، ومنذ انطلاق برنامج الدعم والحماية الاجتماعية المطور وهو في تطوير متواصل من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية المنوطة بالإشراف عليه، ويأتي السؤال هنا متي تنزل أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022؟ وهذا ما سنجيب عليه خلال السطور اللاحقة.

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يبدأ المستفيد في الحصول على المعاش الخاص بالضمان المطور بعد أن يتم قبول طلب الانضمام إلى البرنامج في مطلع كل شهر ميلادي جديد، ولا يجوز صرفه بأثر رجعي إلا إذا قررت اللجنة هذا الأمر في حال تواجد أي مخالفات في تطبيق أحكام النظام، ومما طرأ على البرنامج مؤخرًا هو تطبيق الزيادة الجديدة المؤقتة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لمواجهة غلاء الأسعار وركود الاقتصاد عالميًا بعد أن رفُعت إليه التقارير من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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بإمكان مستفيدي الدعم المقدم من قبل وزارة الموارد البشرية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني من خلال الخطوات التالية:

أولًا نقوم بالذهاب إلى الموقع الرسمية لـ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ثم قم بالنقر على تسجيل الدخول. البدء في كتابة بياناتك الخاصة بك. بعد ذلك انقر على أيقونة خدمة إلكترونية. ومنها اختر خدمة أفراد. ثم حدد نوع الخدمة التي تريدها. يليها خطوة النقر على أيقونة الضمان الاجتماعي المطور. البدء في تعبئة النموذج الإلكتروني. ثم ادخل رقم السجل المدني التابع لك. وبعد التأكد التام من صحة بياناتك التي أدخلتها انقر على مربع إرسال.

سيظهر أمامك الآن على الشاشة كافة المعلومات حول أهليتك والراتب الخاص بالدعم والجواب عن متي تنزل أهلية الضمان المطور شهر أكتوبر 2022؟