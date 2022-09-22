نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط ورسوم استخراج جواز السفر السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الإعلان عن رسوم جواز السفر السعودي تختلف باختلاف مدة صلاحيته، وبناءا على ذلك سوف يتم إصدار جواز السفر السعودي لمدة 5 سنوات أو 6 سنوات علي الأقل، حيث أن يحتوي على حوالي 48 صفحة، وأضاف إلى ذلك صورة صاحب جواز السفر، وكافة المعلومات الشخصية المطلوبة، ويلزم على المتقدم كتابة اللغتين سواء كانت اللغة العربية واللغة الانجليزية، حيث أن سوف يتم تحديد تاريخ صلاحية جواز السفر السعودي وسنة الإصدار والانتهاء بالتقويم الميلادي والهجري أيضاً، وأضاف إلى ذلك أن يتم ضمن جميع البيانات الشخصية بشفرة خاصة توجد في جواز السفر السعودي .

رسوم جواز السفر السعودي:

المواطنين السعوديين المستفيدين في حالة استخراج جواز سفر، يلزم على المتقدم دفع رسوم جواز السفر السعودي، وهذا لكي يتم الحصول عليه، حيث أن يكون جواز السفر صالح لمدة 5 سنوات،وبناءا على ذلك سوف تكون الرسوم قيمه ماليه تصل إلى 300 ريال سعودي، ولذلك تم الايضاح عن إمكانية إصدار جواز سفر صالح لمدة عشر أعوام متتالية، وهذا بعد دفع رسوم جواز السفر السعودي بقيمة مالية قد تصل 600 ريال سعودي.

شروط استخراج جواز السفر السعودي :

يجب على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية. يجب على المتقدم أن يكون مقيم إقامة كاملة داخل المملكة. يجب عدم تراكم المخالفات المرورية أن يمتلك صاحب الطلب صورة وبصمة. يجب على المتقدم أن لا يكون لديه جواز سفر سعودي مسبقاً. إصدار الجواز يكون خاص برنامج الأسرة. يصدر جواز السفر السعودي لا يقل عمره عن 21 عاماً.

في الفترة الأخيرة زادت محركات جوجل في البحث عن تم نشره من قبل المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، وهذا إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة لدى الأطفال الذين لا يتم عمرهم عن 18 عاماً، إلى إقامة “هوية مقيم” وهذا في حالة أن كان الأب والأم يحملون إقامة نظامية.

وقد تجد الإشارة إلى أن أنتهاء إقامة المستفيد لا يمنع من تمديد تأشيرة الزيارة، حيث أن كافة التعليمات سوف تتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة بعد حوالي 180 يوماً علي التوالي، وأشار إلى ذلك أن سوف يتم فرض غرامة تأخير تمديد تأشيرة الزيارة، وهذا بعد فوات 3 أيام من بعد أنتهاء صلاحية سريان جواز السفر.